Arese, al via il cantiere per la piscina e i campi da tennis: “Benessere per la comunità”

Arese (Milano) – È un sogno che si realizza, la nuova piscina comunale di Arese. Dopo anni di attesa, ieri mattina all’interno del centro sportivo David Ancilotto c’è stata l’apertura del cantiere e la presentazione dei rendering del progetto.

“L’attesa è stata lunga ora è proprio arrivato il momento della posa della prima pietra. Oggi, con orgoglio ed entusiasmo, diamo ufficialmente il via ai lavori di costruzione della nuova piscina comunale - dichiara il sindaco Luca Nuvoli -. Si tratta di un’opera di cui si parla da tempo e che diventerà un luogo per gli amanti dello sport, ma anche punto di riferimento per il benessere della comunità, dai piccoli che impareranno a nuotare qui, ma anche per gli adulti e gli anziani che avranno una ulteriore occasione di svago in città. Questo progetto è frutto di un impegno costante e di una visione condivisa che parte da lontano, dal percorso avviato dalla precedente Giunta Palestra, e di cui noi oggi raccogliamo il testimone. Il progetto del valore di oltre 8 milioni comprende la realizzazione del nuovo impianto natatorio con piscina coperta, la demolizione dell’attuale impianto con rifunzionalizzazione della vasca esistente per uso stagionale, alla realizzazione di due nuovi campi da tennis”.

Nuova piscina comunale Arese

I lavori sono stati affidati alla ditta Fidea Srl di Roma e si svolgeranno in tre lotti. Il primo lotto prevede la realizzazione di due nuovi campi da tennis in un’area dove attualmente c’è un prato in erba naturale.

La durata stimata dei lavori è di 5 mesi. Il secondo lotto prevede la realizzazione della nuova piscina coperta e di tutto l’impianto natatorio, ma prima dovranno essere demoliti due campi tennis (di cui uno in totale stato di abbandono), la tensostruttura dedicata all’attività di ginnastica artistica. I lavori dureranno circa un anno e mezzo. E infine verrà demolito l’attuale impianto natatorio, tranne la vasca da nuoto esistente che sarà convertita per uso estivo. La durata stimata dei lavori del terzo lotto è di circa 1 anno. “Da quando il centro sportivo è stato riaperto nel 2013, dopo due anni di chiusura, siamo cresciuti molto e oggi abbiamo quasi 5mila iscritti in tante discipline sportive - commenta Stefano Colantuono, presidente della Sg Sport che gestisce il centro sportivo aresino -. I lavori credo siano i più importanti della storia di questo centro”.