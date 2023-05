Appartamenti Aler a Crocetta via ai lavori di ristrutturazione

Un anno fa l’accordo che ha sbloccato la partita della Crocetta. Nei giorni scorsi l’avvio dei lavori di ristrutturazione degli appartamenti delle case Aler nel quartiere. "La ristrutturazione ha avuto inizio dopo che la nostra Amministrazione ha lavorato in stretta sinergia con gli altri enti per la risoluzione del contenzioso decennale tra Inps e Aler, che si è concluso con l’acquisto da parte di Regione Lombardia per un valore di 8 milioni di euro", ricorda il sindaco Giacomo Ghilardi. Questa cifra rappresenta un contributo a fondo perduto che il Pirellone ha messo a disposizione di Aler per acquistare l’immobile di via Friuli, che era di proprietà dell’Inps, mettendo così fine all’annosa controversia che pendeva sull’immobile. Un problema che aveva causato un effetto domino negativo, non consentendo l’assegnazione degli alloggi rimasti sfitti, una trentina su 134. "Il nostro obiettivo era quello di mettere a disposizione ulteriori alloggi e ristrutturare quelli esistenti, per fornire più alloggi, sicuri e confortevoli per la comunità - commenta il primo cittadino durante un sopralluogo al cantiere -. Ci sarà inoltre un ulteriore investimento di 6 milioni di euro per riqualificare il palazzo a nuovo, al fine di garantire un alto livello di qualità degli alloggi". Al momento, si sta lavorando alla ristrutturazione di altri 7 appartamenti che saranno presto disponibili tramite un bando. La.La.