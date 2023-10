"Ambulanza bloccata a Milano: FdI presenta esposto alla Procura".

Un esposto alla Procura per interruzione di pubblico servizio "dopo i gravi fatti dello scorso 10 ottobre, quando alle 17 un’ambulanza non è riuscita a entrare in via Sacchini", zona Loreto. Lo ha presentato il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia del Municipio 3, come si legge in una nota. "L’autoambulanza è rimasta impossibilitata ad accedere in via Sacchini, ambito stradale convertito a pedonale, secondo il progetto “Piazza Aperte davanti ad ogni scuola”". Per FdI, che si verificasse un fatto del genere era prevedibile, "per aver chiuso e pedonalizzato via Sacchini bloccando definitivamente gli accessi da via Porpora senza prevedere le adeguate vie di fuga e restringendo l’imbocco da via Costa. Questo ha messo a repentaglio la vita dei residenti a fronte di malori o criticità. L’ambulanza accorsa non è riuscita ad accedere adeguatamente, rischiando che l’assistenza non arrivasse nei tempi e nei modi adeguati: portiamo avanti la denuncia del capogruppo Maurizio Gussoni, a seguito della segnalazione urgente già depositata e mai accolta" in Consiglio di Municipio.

"Anche un allievo di un corso per corrispondenza per geometra – dichiara il capogruppo Gussoni – si sarebbe reso conto, visto il progetto, che un mezzo di soccorso non sarebbe stato in grado di fare la manovra di entrata e di uscita da una via pedonalizzata in quel modo assurdo".

Red.Mil.