Altri due agenti da assumere. Prima il corso, poi il concorso

Un corso-concorso per assumere due agenti al Comando di polizia locale di via dei Giovi. Il Comune sta per aprire un bando, in convenzione con il Comune di Bovisio Masciago, con questa particolare modalità di formazione e di selezione del nuovo personale in divisa, per potenziare l’attuale organico sceso a 16 unità negli ultimi mesi. Nei prossimi giorni sarà pubblicato l’avviso pubblico con tutte le tempistiche di iscrizione e di svolgimento delle lezioni e delle prove per la gestione associata tra i due enti locali, "delle procedure di concorso relative all’assunzione con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno di numero 2 agenti di polizia locale", come precisato nello schema di accordo tra i due Comuni firmatari. L’inizio del corso formativo è previsto "a metà del prossimo mese di novembre - spiega il comandante della polizia locale Marco Falconelli -. Terminate le lezioni del corso, con il mese di dicembre ci saranno le prove del concorso, in modo tale da avere con l’inizio del 2025 l’assunzione dei due nuovi vigili".

Tra gli obiettivi dell’incremento del numero degli agenti c’è quello di consolidare il turno serale sul territorio cittadino: "Ad oggi il terzo turno è organizzato solo alcune sere alla settimana - conclude il sindaco Luigi Magistro-. Per il mio secondo mandato, iniziato a giugno, ci proponiamo di assumere un agente all’anno, dopo questo corso-concorso. Con l’arrivo dei nuovi dipendenti in divisa, potremo così rendere continuativo il servizio nelle ore serali". Giuseppe Nava