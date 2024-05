Alla guida dell’auto senza patente provoca due incidenti: denunciato

Guidava senza patente perché non l’aveva mai conseguita, ha provocato due incidenti in pochi giorni e non ha rispettato l’obbligo di fermo del veicolo. Un 24enne di origini toscane ma con residenza fittizia a Rho, è stato denunciato a piede libero dalla polizia locale con l’accusa di omissione di soccorso (con recidiva), omessa custodia del veicolo sottoposto a fermo, guida senza patente, anche in questo caso con recidiva. Ma questa volta è finito nei guai e per lui sarà difficile provare a rimettersi alla guida. Il giovane lo scorso 3 maggio, mentre era alla guida di una Ford Focus ancora intestata alla concessionaria di Pero con la quale era in corso la trattativa di acquisto, è stato protagonista di un incidente a Bareggio. La polizia locale di Bareggio intervenuta sul posto per gli accertamenti, ha scoperto che il giovane non aveva mai conseguito la patente, che aveva precedenti per omissione di soccorso, guida sotto l’effetto di stupefacenti, reati contro il patrimonio e resistenza a pubblico ufficiale. Ha disposto il fermo amministrativo e l’affido del veicolo, indicando come luogo in cui depositare la macchina un’area agricola recintata nel territorio di Milano. La Focus è stata portata lì e lì doveva restare, ma il giovane omettendo gli ordini di custodia ha continuato a utilizzarla.

Tre giorni dopo, lunedì 6 maggio, mentre era alla guida di quel veicolo, ha causato un altro incidente con feriti, questa volta a Rho in corso Europa all’angolo con via Serra. Si è scontrato con un’auto dandosi subito alla fuga. La polizia locale ha avviato le indagini e rintracciato la Ford Focus e il suo conducente. Il giovane è stato denunciato a piede libero, dovrà chiarire la sua posizione per entrambi gli incidenti. La Focus è stata recuperata in un terreno di proprietà di alcune famiglie che conoscono il ragazzo, a Milano Figino. Sulla carrozzeria della macchina i danni dei due sinistri sono evidenti. L’auto, rimossa dal carro attrezzi, è ora sotto sequestro per procedere alla confisca. Al ragazzo risultano intestati 5 numeri di telefono. Al nonno risultano intestati quale prestanome circa 300 veicoli, tutti già radiati dalla circolazione stradale.