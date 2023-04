Al via il bando per assegnare le case sociali

Al via il bando per l’assegnazione di alcuni appartamenti. In un periodo difficile anche dal punto di vista abitativo, arriva la proposta Comuni insieme per lo sviluppo sociale. È questo il bando, con scadenza il 9 maggio, di cui Garbagnate è l’ente capofila dell’ambito territoriale dei comuni di Baranzate, Bollate, Cesate, Garbagnate Milanese, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Senago e Solaro. L’obiettivo del bando è l’assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici disponibili nell’ambito territoriale di Garbagnate Milanese di proprietà dei Comuni e di Aler Milano. A oggi ci sono unità abitative immediatamente assegnabili: tre a Cesate, due a Garbagnate Milanese. Cinque di Aler Milano così distribuite: una a Bollate, una a Garbagnate Milanese, due a Paderno Dugnano e una a Solaro. Le unità abitative che si rendono assegnabili entro la scadenza del termine per la presentazione delle domande di assegnazione: una a Bollate, due a Novate e tre a Paderno Dugnano. Di Aler Milano: una a Cesate, una a Novate e una a Senago. Le informazioni sulle modalità e la documentazione richiesta sono visibili nei siti dei Comuni e negli uffici di riferimento. Nella domanda il richiedente indica sino a un massimo di due unità abitative, anche appartenenti a diversi enti proprietari, adeguate alla composizione del proprio nucleo familiare. La mancata indicazione di almeno un’unità abitativa, qualora sia presente un alloggio adeguato, non consente la presentazione della domanda. La domanda può essere presentata esclusivamente online su https:www.serviziabitativi.servizirl.itserviziabitativi

Davide Falco