Al centro di viale Europa un murale contro la mafia

Un murale con Giovanni Falcone e Paolo Borsellino mentre parlano e sorridono, come in una delle loro più conosciute fotografie. Sul muro esterno, a lato dell’ingresso principale del centro sportivo comunale di viale Europa, i due magistrati saranno rappresentati in un’opera artistica che sarà realizzata, nelle prossime settimane, dal conosciuto writer e artista Ale Lochito. Già dal 2018 questo grande impianto sportivo, nella zona di Molinazzo, è intitolato proprio a Falcone e Borsellino: "Con questo murale abbiamo voluto dare un segnale nuovo soprattutto ai giovani – spiega Michele Viganò, presidente del consiglio comunale di Cormano, con le deleghe alla Legalità e alle politiche antimafia – rappresentando i due giudici con il linguaggio visivo delle ultime generazioni". Il murale sarà pronto per le celebrazioni del 2 giugno, Festa della Repubblica, quando saranno consegnati i civici riconoscimenti ai residenti benemeriti.

Giuseppe Nava