Al capo ultrà Luca Lucci contestato il narcotraffico

I pm della Dda Rosario Ferracane e Leonardo Lesti hanno chiuso l’inchiesta, in vista della richiesta di processo, a carico, tra gli altri, di Luca Lucci, 43 anni, ex capo ultrà della curva Sud milanista, al vertice di una associazione dedita al traffico internazionale di droga che, tra il giugno del 2020 e il marzo del 2021, avrebbe movimentato tre tonnellate di hasisc, 255 chili di marijuana e 53 chili di cocaina. Lucci, già destinatario di un provvedimento di arresto arrivato a fine settembre scorso nellamaxi inchiesta dell’antimafia distrettuale milanese sulle curve di San Siro, a processo con rito abbreviato, con altri capi ultrà e sodali, a seguito di quel maxi blitz e pure per un tentato omicidio del 2019, era stato destinatario, lo scorso dicembre, di un’ulteriore ordinanza di custodia cautelare in carcere, insieme ad altri sette, per quel narcotraffico.

Lucci, il cui nickname nelle chat criptate, come emerso dalle indagini condotte dalla Squadra mobile della Polizia, era "belvaitalia", avrebbe organizzato le "periodiche importazioni di marijuana e hashish dalla Spagna".