Ai colossi piace Melegnano In arrivo il data center di Vantage

di Alessandra Zanardi

Il colosso americano Vantage sbarca a Melegnano con un investimento di 100 milioni di euro. Nella zona industriale della città, a Ovest del centro storico, sono partiti i lavori preliminari alla costruzione di un Campus data center, una struttura per la gestione e l’archiviazione dei flussi informatici. Supportato da una centrale elettrica e dalla fibra ottica, il centro sarà in grado d’immagazzinare e ridistribuire una notevole quantità di dati, ad uso dei "big" del web. L’intervento interessa un’area di 123mila metri quadrati tra via Carpiano e l’A1, sui terreni dell’ex cascina Bertarella: è qui che ha preso il via il cantiere per la realizzazione di un primo lotto dell’intervento. Nella stessa zona insiste anche la linea ferroviaria dell’alta velocità.

"Si tratta di un’opera di alto profilo e non invasiva dal punto di vista viabilistico, funzionale al recupero di un’area che era abbandonata e in disuso da tempo. Positive anche le ricadute in termini di posti di lavoro", commenta il sindaco Vito Bellomo, soddisfatto che la multinazionale americana Vantage abbia deciso di puntare su Melegnano con un corposo pacchetto d’investimenti.

A corredo degli edifici che ospiteranno uffici e apparecchiature informatiche, il progetto prevede la realizzazione di varie opere compensative e di riqualificazione viabilistica, "ad esempio la creazione di un nuovo collegamento con la provinciale Binasca – entra nel dettaglio Bellomo – e la sostituzione dell’attuale semaforo, al cui posto sorgerà una rotatoria, all’incrocio tra via Carpiano e viale Repubblica. Interventi funzionali a una migliore gestione del traffico e a un aumento della sicurezza stradale nella zona Ovest della città".

E se i lavori del data center sono ufficialmente partiti, al momento sembra essere in stand by il progetto della San Carlo, il noto marchio delle patatine che aveva a sua volta annunciato l’intenzione di sbarcare a Melegnano con uno stabilimento, un magazzino e una zona adibita a uffici. All’adozione del piano attuativo da parte del Comune non hanno fatto seguito ulteriori passaggi nell’iter che dovrebbe portare all’avvio dei lavori da parte della società. Punto interrogativo, dunque, per un progetto del quale si parla da anni, ma che ancora non si è concretizzato. Con un’estensione di 214mila metri quadrati, l’area di proprietà della San Carlo è ubicata in fondo a via Carpiano, di fronte a quella del data center. Al suo interno si trova una zona verde che, a detta degli ambientalisti locali, è formalmente riconosciuta come un bosco e va perciò tutelata da ogni genere di edificazione.