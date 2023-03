Darsena, aggredito per rubargli il Rolex: nella banda anche un ragazzino di 13 anni

Furto di un Rolex (foto d'archivio Bove)

Milano, 12 marzo 2023 – In tre contro uno per portargli via il Rolex. Tra loro anche un ragazzino marocchino di appena 13 anni.

Il raid è andato in scena nella notte tra venerdì e sabato. Attorno alle 4, un venticinquenne italiano è stato aggredito dal gruppo all'angolo tra corso San Gottardo e via Lagrange, a due passi da piazza XXIV Maggio.

Due agenti del commissariato Ticinese, che stavano pattugliando la zona, si sono accorti di quanto stava succedendo e si sono messi all'inseguimento dei rapinatori, riuscendo a bloccarle due: un ventenne di origine marocchina è stato fermato e arrestato, mentre il connazionale minorenne, non imputabile perché di età inferiore a 14 anni, è stato affidato a una comunità protetta.

Il terzo complice è scappato con il bottino, un Rolex modello Datejust del valore di 11mila euro. Il derubato non ha riportato ferite e non ha avuto bisogno di ricorrere a cure mediche.