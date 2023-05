Adesca 12enne alla fermata Risponderà di molestie

Aveva molestato una 12enne, adescandola alla fermata dell’autobus e convincendola a seguirlo fino a casa. Per fortuna, nel tragitto, avevano incrociato una conoscente che era rimasta perplessa dal vedere la ragazzina mano nella mano a uno sconosciuto e aveva subito informato la madre. Dopo una lunga indagine della polizia locale, coordinata dalla Procura di Monza, un egiziano di 42 anni è stato rinviato a giudizio per il reato di violenza sessuale su minore. La denuncia era stata presentata dalla madre, che era corsa in strada dopo l’avviso dell’amica. L’uomo si era ormai dileguato, ma gli agenti del Nucleo operativo del comando sestese erano riusciti a dargli nome e volto. Attraverso un’analisi certosina dei sistemi di videosorveglianza nelle vie percorse, gli agenti erano arrivati a individuare e identificare il soggetto che, durante le indagini, era tornato in Egitto. Al rientro in Italia ad aspettarlo lsotto casa c’erano proprio i ghisa che non hanno mai smesso di monitorare il domicilio del malvivente. Un’attività lunga e paziente che ha permesso di procedere con il deferimento e gli avvisi di garanzia a suo carico fino al rinvio a giudizio. L’episodio risale al mese di novembre. La 12enne era uscita da scuola e stava aspettando l’autobus alla fermata. Il 42enne, allora, si era avvicinato e l’aveva convinta a seguirlo a piedi fino alla propria abitazione, raccontandole che il pullman non sarebbe passato. Durante il tragitto a piedi, durato alcuni minuti, l’aveva molestata.

Laura Lana