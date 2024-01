Addetti alla ristorazione. Il corso per attestato Haccp Afol Metropolitana offre corsi gratuiti per diventare addetti alle preparazioni base di cucina. Durata: 120 ore. Argomenti: ambiente di lavoro, preparazione ingredienti, conservazione alimenti, supporto allo chef. Attestato di competenza e Haccp per i partecipanti che superano la prova finale. Info e iscrizioni su Afolmet.it.