Sì alle giostre, ma con regole ben precise per evitare ogni rischio di contagio. L’Amministrazione ha dato il via libera al luna park che ogni anno viene sistemato in piazza Vittorio Veneto. Questa volta, però, non accompagnerà la tradizionale (e ultracentenaria) Fiera agricola di ottobre a causa dell’emergenza sanitaria ma il Comune ha voluto comunque concedere il permesso per la sistemazione delle strutture. Le attrazioni saranno attive ad Abbiategrasso da venerdì 16 ottobre a lunedì 19 ottobre ma dovranno rispettare un protocollo rigido, così da garantire la sicurezza di operatori e fruitori. Anche perché le giostre in piazza rappresentano un punto di ritrovo amato soprattutto dai giovani, che ogni anno si riversano qui in gran numero.

Tra le indicazioni arrivate dall’Amministrazione c’è, per l’appunto, la riduzione – o comunque la rarefazione - dell’organico del parco e la definizione di una capienza massima per garantire un minore affollamento dell’area. Con tutta probabilità i cittadini si troveranno davanti a percorsi obbligati o semi-obbligati "di accesso ed uscita", oltre alla "delimitazione del perimetro dell’intera area luna park e presenza di steward ai cancelli di ingresso e uscita" riporta la delibera di Giunta. Oltre naturalmente all’obbligo di rilevazione della temperatura all’ingresso e alla presenza di prodotti per l’igiene delle mani. Tutto questo salvo ulteriori indicazioni contenute nel nuovo dpcm in uscita.