A4 e tangenziali Milanesi, due novità per la sicurezza

Due sono le novità importanti sul fronte sicurezza, entrambe per il tratto urbano della A4. I cantieri per la realizzazione della quarta corsia “dinamica” sul tratto tra Cormano e viale Certosa, che è di competenza di Autostrade per l’Italia, termineranno entro il mese di agosto. Invece nel tratto iniziale della A4, di competenza di Aspi e successivamente di Satap, dove si sono verificati incidenti, è stato installato un autovelox tra la barriera di Ghisolfa e lo svincolo di Pero. Per quanto riguarda le tangenziali milanesi Milano Serravalle fa sapere che "è in fase di studio un progetto per installare dispositivi per il rilevamento della velocità media a fini sanzionatori (tutor). Lo scopo è quello di migliorare la sicurezza autostradale, garantendo il rispetto dei limiti di velocità, soprattutto su punti di particolare incidentalità delle tangenziali milanesi. La società ha concluso infatti un’approfondita analisi destinata a individuare i tratti caratterizzati da una maggiore incidentalità lungo le tangenziali milanesi (A50, A51, A52) e l’autostrada A7 (Milano-Serravalle)". L’indagine determinerà le posizioni più idonee per installare autovelox. Mas.Sag.