A tu per tu coi rapaci. Giornata particolare per gli ospiti della Rsa La Fondazione Pelucca ha ospitato "I falconieri di sua maestà" nel giardino di via Campanella, con dimostrazioni di volo di rapaci. Un evento coinvolgente per ospiti, familiari e personale, offrendo emozioni e conoscenza grazie agli esperti falconieri de "Il regno dei rapaci" di Gessate.