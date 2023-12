A fuoco mezzi della Entomit: danni ma nessun ustionato

Momenti di paura per un incendio divampato alla Entomit di via Salvo d’Acquisto, azienda specializzata nel settore della disinfestazione e derattizzazione che ha sede nella zona industriale di Fizzonasco. Le fiamme sono divampate ieri poco dopo le 12.30 all’interno del capannone e hanno interessato alcuni mezzi. A lanciare l’allarme gli stessi dipendenti della ditta e alcuni passanti che hanno visto una colonna di fumo uscire dal capannone. Sul posto sono intervenuti alcuni mezzi dei vigili del fuoco, carabinieri, polizia locale e mezzi del 118 in supporto. Secondo una prima parziale ricostruzione, le fiamme sarebbero partite da uno dei mezzi parcheggiati all’interno dell’azienda e usato per la disinfestazione. Le fiamme hanno poi raggiunti altri mezzi della stessa ditta e in sosta vicino a quello che ha preso fuoco. Durante l’incendio non si sono registrati feriti o intossicati. Per domare le fiamme i vigili del fuoco, intervenuti con quattro mezzi, hanno dovuto lavorare alcune ore. La situazione è tornata alla normalità solo nel tardo pomeriggio. Sono in corso le indagini per risalire alle cause che hanno provocato l’incendio che appaiono comunque accidentali. Ingenti anche i danni subiti dai mezzi distrutti dal rogo ma ancora non quantificati. Mas.Sag.