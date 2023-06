30 Stalle Rosa per Famiglie in Gravidanza a Cormano

Le donne in gravidanza e i genitori con figli sotto i due anni avranno, nel giro di pochi giorni, ben 30 piazzole di sosta su tutto il territorio locale dove poter parcheggiare le proprie automobili. I primi stalli rosa, con tanto di pittogrammi rosa sull’asfalto con la signora incinta e con il passeggino, sono stati già verniciati sull’asfalto in alcune zone della città, come in via Papa Giovanni XXIII davanti agli uffici comunali di Spazio Comune, a pochi passi dal municipio. Ogni stallo è riconoscibile dalle strisce gialle e soprattutto dal cartello sempre con le stesse indicazioni della signora con il pancione e con la carrozzina. Per poterne usufruire le famiglie devono richiedere l’apposito contrassegno agli uffici della polizia locale di via dei Giovi 120. Gli stalli rosa sono realizzati con un contributo di 15mila euro del ministero dei Trasporti.

Giuseppe Nava