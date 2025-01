Tram Louis Vuitton x Murakami a Milano: percorsi, come salire e cosa c’è a bordo

Milano, 9 gennaio 2025 – In giro per Milano con un tram griffato chi è trasformato in cinema e caffè letterario? È possibile grazie a Louis Vuitton e alla riedizione della collaborazione con l'artista giapponese Takashi Murakami.

Infatti, i personaggi iconici dell’artista dall’8 al 28 gennaio 2025 viaggiano su due tram storici con un secolo di vita – messi a disposizione dalla società di trasporto pubblico Atm – per celebrare i vent’anni della Collezione Louis Vuitton x Murakami. Entrambi i mezzi di trasporto sono rivestiti del caleidoscopico Monogram Multicolor.

Il cinema itinerante

Il primo tram è un cinema itinerante che parte da piazza Castello. L'esterno del mezzo di trasporto riprende l'iconica stampa Multicolor, con interni blu, uno dei colori maggiormente usati dall'artista nelle sue opere e peluche che riprendono le sembianze di alcuni elementi cari a Takashi Murakami, come i fiori. A bordo è possibile vedere video e immagini che illustrano l'universo dell'artista, la sua produzione, ma sono disponibili per la fruizione anche i due anime creati appositamente per Louis Vuitton, uno nel 2003 (anno del primo lancio) e uno nel 2009.

Il caffè letterario

Parte invece da piazza Fontana il tram trasformato in caffè letterario, un mezzo con interni e accessori tutti rosa, mini tavolini con Monogram Multicolor, angolo lettura con tanti volumi dedicati all'artista e alla storia della Maison e un angolo bar che serve bubble tea e biscottini.

Come salire

I visitatori, contattando il servizio clienti di Louis Vuitton (+39 02 00 660 88 88) o attraverso il sito internet del brand, potranno salire a bordo dei due tram eccezionali, che seguono itinerari personalizzati tra le vie del centro di Milano. Ad accogliere i visitatori, ai capolinea di piazza Castello e piazza Fontana, due pensiline decorate dal logo LV Hands, realizzato dall'artista per la Maison agli inizi degli anni 2000.

Louis Vuitton x Murakami

Louis Vuitton x Murakami è una riedizione della primissima collezione che segnò l'inizio della collaborazione tra la Casa di moda e l'artista giapponese. Il progetto si compone di oltre 200 creazioni inedite che celebrano il fascino senza tempo della Maison e lo spirito pop della produzione dell'artista, apprezzato a livello internazionale per i suoi personaggi colorati e fantasiosi che attingono al mondo degli anime, della fantascienza, dell'arte tradizionale giapponese, del cinema.