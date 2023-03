Tommaso Arrigoni, lo chef anti-spreco, cambia casa per le sue Innocenti evasioni

L'anima è sempre la stessa perché anche se la Stella Michelin non brilla più nel suo locale (l'ha avuta per 14 anni) i suoi piatti non hanno mai smesso di sorprendere il palato. La data scelta per l'apertura del nuovo ristorante non è stata scelta a caso: l'8 aprile 2023 in occasione del 25esimo anniversario della sua prima apertura in via della Bindellina. Nuova sede, nuova vita Se l'ha fatto per scaramanzia o per celebrare un traguardo così importante o per entrambi i motivi, poco importa: Innocenti Evasioni, il ristorante dello chef Tommaso Arrigoni, aprirà la nuova sede in via Candiani 66, nel quartiere Bovisa, proprio accanto al Politecnico. "Nello scegliere la nuova sede, cosa che mi ha richiesto diversi mesi di ricerca, avevo l’intenzione di rimanere in un quartiere defilato - spiega lo chef milanese - senza rinunciare a un giardino godibile anche dall’interno grazie alle ampie vetrate per poter dare continuità al precedente indirizzo. Così come è stato per via della Bindellina, mi piace molto l’idea che il ristorante cresca insieme al quartiere che lo ospita: Bovisa, con la riqualificazione dei gasometri e la nascita prevista nei prossimi mesi del Polo d’Innovazione del Politecnico, è decisamente il...