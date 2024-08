Titanic, il naufragio rivive in una mostra allo Scalo Farini di Milano

Milano – “Ti fidi di me?”, “Jack, sto volando”: i fan e gli appassionati della disavventura del Titanic avranno già capito come il celebre dialogo appartenga al film del 1997 di James Cameron, con Kate Winslet e Leonardo di Caprio. Le immagini dell’amore clandestino dei due potrebbero rivivere nella mente dei visitatori della mostra “Titanic, – an Immersive Voyage“. L’esposizione, approdata in Europa e aperta a Milano dal 7 agosto (che continuerà almeno fino a ottobre), è incentrata proprio sul transatlantico.

Nonostante siano passati 112 anni dal naufragio della nave da crociera più famosa del mondo, nel tempo, il fascino di quella che è una vera tragedia non è mai diminuito, ma anzi è aumentato. L’Exhibition Hub Art Center di Milano a Scalo Farini ospita la mostra, in co-produzione con Exhibition Hub e Fever con il Patrocinio del Comune di Milano, Municipio 9.

Gli appassionati della vicenda, divenuta ancora più celebre grazie alla pellicola, toccheranno con mano le storie di chi visse in prima persona lo schianto fatale con l’iceberg. Tra i reperti più interessanti ci sono i documenti della costruzione del Titanic, i biglietti d’imbarco della White Star Line, sua società di navigazione e una serie di oggetti appartenenti all’equipaggio. È possibile ammirare elementi dello scalone centrale, fino a parti del relitto individuate dalla Nave Minia che, incaricata di trovare i dispersi che recuperò parti degli arredi.

Infine, per chi non fosse sazio, si può vivere l’esperienza di viaggiare con lo stesso biglietto di allora, attraversando i ponti e arrivando alla sala macchine. Sono presenti proiezioni e riproduzioni in 3D che condurranno i visitatori a vivere le atmosfere di ogni momento. Si “assiste“ agli ultimi attimi del Titanic da una scialuppa di salvataggio, per poi immergersi a bordo di un sommergibile virtuale e scoprire il relitto così come si mostra oggi sul fondo dell’oceano.