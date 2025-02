Bontà e fantasia, a Milano la storia d’amore tra Melinda e Love Therapy nella Settimana della Moda

Milan o, 19 febbraio 2025 – In occasione della Milano Fashion Week, dal 25 febbraio al 3 marzo, prende vita una collaborazione inedita all’insegna della dolcezza e dello stile: Melinda e Love Therapy si uniscono per la prima volta in un progetto esclusivo che incanterà fashionisti, abitanti e turisti della città meneghina.

Il Consorzio Melinda, uno dei più importanti produttori di mele italiani nonché una delle maggiori realtà europee del mercato ortofrutticolo, arriva nella città della moda stringendo un legame speciale con Love Therapy, il progetto nato dalla creatività di Elio Fiorucci, contraddistinto da un immaginario universale fatto di cuori, colori pop e frasi d’amore affidate all’iconico nano simbolo del brand.

Protagonista di questa storia d’amore: Dolcevita di Melinda, la mela più elegante dal sapore tanto piacevole quanto avvolgente, che finalmente incontra il nanetto Lovely di Love Therapy per dare vita a un connubio di bontà e fantasia.

Melinda e Love Therapy insieme per la Settimana della Moda a Milano

Per celebrare questa speciale unione, Melinda e Love Therapy hanno scelto di personalizzare l’Edicola Civic in Corso Garibaldi 83, trasformandola in un angolo magico dove chiunque potrà immergersi nel mondo di questa dolcissima collaborazione. Qui dal 25 febbraio al 3 marzo, dalle ore 10 alle 19, i visitatori potranno ritirare esclusivi gift pensati per aggiungere un tocco di glamour e originalità al loro stile: le tote bag in tessuto brandizzate con al loro interno uno speciale cadeau ispirato alla Settimana della Moda e, ovviamente, un gustoso esemplare di Dolcevita.

Con questa iniziativa, Melinda conferma ancora una volta il suo spirito innovativo attento alle proposte ‘di tendenza’, creando esperienze uniche e coinvolgenti. Love Therapy, con il suo stile unico, aggiunge un tocco di colore e di gioia a questa magica relazione fashion.

“Siamo entusiasti di questa prima collaborazione con Love Therapy, un brand che condivide con noi valori di autenticità e creatività. La mela Dolcevita è simbolo di dolcezza e qualità, e unirla al mondo colorato e fiabesco di Love Therapy è un’opportunità unica per raccontare la nostra anima innovativa e il nostro impegno nel creare esperienze speciali per i consumatori”, ha detto Jessica Paternoster, Trade Marketing Manager di Melinda.

“L’amore e la dolcezza sono la base di questa combinazione che unisce la nostra creatività con il sapore autentico di Melinda”, perchè come diceva spesso Elio “ L’amore salverà il mondo “, aggiunge Floria Fiorucci co-founder di Love Therapy.