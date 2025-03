San Patrizio 2025 a Milano e in Lombardia: dove (e come) festeggiare il patrono dell'Isola di Smeraldo

Milano, 14 marzo 2025 - Milano si colora di verde e prova ad alzare gli occhi, nella speranza di vedere almeno un angolo di quel "cielo d'Irlanda" immortalato in un apprezzato brano di Fiorella Mannoia. Conto alla rovescia in vista di San Patrizio, patrono dell'Isola di smeraldo, da qualche anno a questa parte diventato appuntamento di festa irrinunciabile anche a Milano e dintorni, dato il proliferare di pub e locali in stile irlandese. Cadendo, quest'anno, di lunedì, i milanesi intenzionati a celebrare il vescovo e missionario vissuto fra il IV e il V secolo, avranno un intero weekend per fare baldoria.