Milano, 23 ottobre 2024 - È iniziato quel periodo dell'anno in cui zucche, mostri, fantasmi e pipistrelli finiscono per essere dappertutto. È tempo di Halloween. Ma non solo. Quest'anno la festività del primo novembre, cadendo di venerdì, regala un weekend lungo da godersi in famiglia. E per chi non parte, ecco qualche idea di attività a basso costo per divertirsi insieme ai bambini: qualcuna che segue il filone "halloweenesco", altre invece disponibili tutto l'anno.