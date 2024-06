SbrisolAut sbarca a Milano e lancia la “sbrisolina da passeggio”

Milano, 12 giugno 2024 – Arriva a Milano, ospite di Stazione Radio, centro culturale sul vivere sostenibile sul naviglio della Martesana, SbrisolAut, impresa sociale mantovana che produce e commercializza prodotti di pasticceria tipici del territorio impiegando ragazzi e ragazze con spettro autistico.

Il programma

Domenica 16 giugno alle ore 11 da Stazione Radio, che si trova nell'ex sottostazione elettrica di Milano Centrale, i ragazzi e le ragazze dell'impresa sociale, le loro famiglie ed i fondatori racconteranno come è nata la loro impresa e che impatto ha sulla vita di chi ci lavora.

Alle 15.30 salgono sul palco per raccontare la mission e i prossimi passi dell'iniziativa Alberto Balestrazzi, Ceo di Auticon, e la psicologa Laura Delfino, responsabile dello spazio autismo di Mantova, entrambi fondatori di SbrisolAut.

La ricetta

In occasione della giornata viene annunciata anche una golosa novità: dal 16 giugno Stazione Radio diventa il primo rivenditore ufficiale milanese delle "sbrisoline da passeggio". Le nuove sbrisoline da passeggio riprendono la ricetta tradizionale del tipico dolce mantovano ma in formato da 'passeggio', un dolce da condividere con gli amici mentre si passeggia sul naviglio della Martesana.

Le sbrisoline da passeggio saranno disponibili dal 16 giugno nel vagone-bistrot di Stazione Radio, dal giovedì alla domenica.

Le altre iniziative

Gli altri appuntamenti in programma per il prossimo weekend da Stazione Radio, sono giovedì 13 giugno alle 19 il torneo di cruciverba tra i binari per i più appassionati. Venerdì 14 giugno alle 20 in programma il live podcast show per parlare di calcio e sostenibilità con Valerio Moggia, creatore del blog e podcast "Pallonate in faccia" Alle 21 appuntamento con la partita inaugurale degli europei 2024. Sabato 15 giugno alle 16.30 la rassegna podcast settimanale con le ultime news e aggiornamenti dal mondo del podcasting italiano.

Alle 17.30 continuano gli incontri a tema sociale e inclusione con Molce Atelier, la sartoria terapeutica che si occupa dell'inserimento lavorativo e supporto psicomorale per le donne vittima di violenza. La coordinatrice e sarta Fernanda Muniz e la psicologa Paola Maraone condurranno un laboratorio di sartoria "L'arte di (ri)cucire", condividendo come questa antica arte possa aiutare a ricostruire autostima e indipendenza economica di donne in situazione di fragilità.

La giornata di domenica 16 giugno è dedicata all'inclusione e alla diversity. Per chiudere il weekend sale sul vagone-palco per intervista e concerto Eleonora Magnifico, conduttrice, cantante e attivista Lgbt che racconta il suo percorso umano e artistico, condividendo con il pubblico la sua musica.

Informazioni

Il programma completo si può trovare su https://stazioneradio.eu/eventi/. Stazione Radio è un centro culturale sul vivere sostenibile, nato per promuovere la cultura dell'eco-responsabilità. Ha sede in via Tofane 45, nell'area dell'ex sottostazione elettrica di Milano Centrale, situata fra i quartieri di Greco e Gioia. Un luogo di suoni, storie e comunità. Il progetto è di Social Green Way, impresa sociale che promuove la sostenibilità sociale e ambientale con progetti editoriali e di rigenerazione urbana.