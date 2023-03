San Patrizio 2023: concerti, lezioni di danza, Guinness a fiumi. Gli eventi a Milano

Una pinta di Guinness: bevanda ufficiale di San Patrizio

Milano si tinge di verde per San Patrizio, il patrono d’Irlanda. Tradizione importata dall’isola di Smeraldo, le celebrazioni del vescovo e missionario morto nel quarto secolo dopo Cristo sono diventate ormai un’abitudine anche nella nostra città.

Vuoi per la presenza di numerosi pub ispirati ai tipici locali irish, vuoi perché l’occasione di fare festa è sempre ghiotta, numerosi sono gli eventi in programma a Milano fra domani, venerdì 17 marzo, data della morte di Paddy (così è noto, colloquialmente, il santo) e i giorni immediatamente successivi.

Il presidio storico

Dalla sua apertura, nel 1993, il Pogue Mahone’s di via Salmini (quartiere Porta Romana), è punto di riferimento per la comunità irlandese in città e, soprattutto, per gli appassionati di Irlanda. Nel locale – o meglio, nei locali, perché in questi 30 anni, al fianco del pub storico, sono nati un ritrovo gemello e un ristorante – sarà festa per tutto il giorno.

Il Pogue, così come è noto fra i suoi aficionados, domani aprirà alle 11 del mattino. Fra gli appuntamenti in programma alle 16.30 un live di musica tradizionale irlandese, alle 20 il concerto di Andrea Rock, dj di Rock Tv, che con i suoi Rebel Poets propone una versione energizzata al sapore di punk del classico folk irlandese, alle 22 il dj set, sempre di Andrea Rock in coppia con Giovanni Mareschi. Il tutto innaffiato da litri di Guinness, qui spillata davvero alla perfezione, con la colonna sonora – anche – dei Pogues di Shane McGowan, volto dell’Irlanda musicale.

Coda della sarabanda di domani sarà domenica, alle 18.30, con la presentazione del libro “Spiriti, santi ed eroi - Storie popolari irlandesi".

La tre giorni

Si festeggia per tre giorni al Mercato Centrale, con la presenza di sei produttori artigianali italiani e due stand speciali dedicati a birre scure, birre acide e sidro di mele. Fra gli eventi domani alle 19.30 stand-up comedy con Robin Scheller di Zeling Lab e Mary Sarnataro delle Iene, sabato 18 alle 18 musica folk irlandese con i The Northern Breeze Trio e domenica 19, alle 16.30 e alle 18 una masterclass speciale sulla birra stout e sui sidri con l’esperto Efrem Borroni e lo chef Giacomo Salmoiraghi.

Per la strada

A Milano, in occasione di San Patrizio, si sta celebrando la Irish Week, con eventi e mostre a cielo aperto (in via Dante e corso Garibaldi). Domani sono in programma tre appuntamenti musicali con i buskers, gli artisti da strada. In piazza XXIV Maggio si esibirà dalle 18 il Bonacina Trio, in piazza XXV Aprile dalle 18.30 i Guess AM e alla stazione della M2 (guarda caso, la verde) Porta Garibaldi alle 12 ci saranno i Rejoice, cover band degli U2.

Spirit de Dublin

Tre giorni di festeggiamenti coinvolgeranno anche lo Spirit de Milan di via Bovisasca. Domani, venerdì 17, apertura porte alle 19.30, con ingresso a 15 euro più drink omaggio (10 per i soci). Seguiranno lezione di danze irlandesi con gli insegnanti dell’Accademia di ballo Gens d’Ys, il dance show degli stessi Gens d’Ys, il concerto degli irlandesi Seo Linn (19.30) e il dj set di Alex Biasco.

Nei due giorni successivi spiccano, fra gli eventi, il concerto degli irlandesi Drops of Green (sabato 18 ore 23.30) e quello degli italiani (ma con il cuore arancio, bianco e verde) Uncle Bard and the Dirty Bastards.

Il menu sarà a tema irlandese con specialità come l’Irish Guinness stew, il Dublin coddle e il Colcannon.

Gli altri locali

San Patrizio si festeggerà in tutta Milano: numerosi sono i pub ispirati all’Irlanda, in cui verranno proposti menù a tema e servite centinaia di pinte di Guinness.