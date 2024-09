Run for Inclusion 2024, domenica 22 settembre a Milano: il percorso e come partecipare

Milano, 21 settembre 2024 – Tutto pronto, a Milano, per la terza edizione di ‘Run for Inclusion’, la corsa non competitiva che si snoda per le vie del centro di Milano, domenica 22 settembre. Ma anche il giorno prima, sabato 21 settembre, saranno organizzate attività al Village allestito all’Arco della Pace. Non solo, sarà possibile conversare con tante associazioni, incontrare e ascoltare ospiti, istituzioni e aziende per scoprire come migliorare il nostro futuro, in compagnia di RDS e la sua musica.

L’evento – organizzato da Uniting Group e patrocinato dal Comune di Milano – è aperto a chiunque voglia mettersi in gioco; non è importante correre ma divertirsi insieme per lasciare un messaggio di positività per una società più inclusiva. Ambassador ufficiale della manifestazione, la cantautrice, conduttrice e attivista italiana Jo Squillo.

Sono 7,24 km di percorso con partenza e arrivo all’Arco della Pace.

Partenza alle 10 lungo il seguente itinerario: piazza Sempione - viale Alemagna (interno parco) - viale Camoens (interno parco) - viale Shakespeare (interno parco) – piazza Castello (pista ciclabile e interno parco) – via Beltrami – largo Cairoli – via Camperio – via Meravigli – via Dante (area pedonale) – piazza Cordusio – via dei Mercanti (area pedonale) – piazza del Duomo carreggiata Carminati (contromano) – piazza del Duomo portici meridionali (area pedonale) – piazza del Duomo retro cattedrale – corso Vittorio Emanuele II (area pedonale) – piazza San Babila inversione a U intorno alla fontana (area pedonale) – corso Vittorio Emanuele II carreggiata divisa da birilli (area pedonale) – piazza del Duomo portici settentrionali (area pedonale) – via dei Mercanti (area pedonale) – piazza Cordusio – via Dante (area pedonale) – largo Cairoli – via Beltrami (area pedonale) – piazza Castello primo tratto marcia tram poi da via Quintino Sella, piazza Castello parco e pista ciclabile – viale Gadio (interno parco) – viale Malta (interno parco) – viale Goethe (interno parco) – viale Byron (interno parco) – viale Congresso Cispadano (interno parco) – viale Comizi di Lione (interno parco) – viale Byron (interno parco) – viale Cervantes (interno parco) – viale Camoens (interno parco) – viale Alemagna (interno parco) – arrivo in piazza Sempione.

Il ‘Village Run For Inclusion’ allestito intorno all’Arco della Pace apre oggi alle due del pomeriggio con tante iniziative promosse dai brand partner, spettacoli a cura del Festival delle Abilità con protagonisti la Brigata Brighella e la compagnia di danza Ugualmente Artisti e un workout pre Run a cura di DoFit. La sera, invece, la piazza dell’Arco della Pace si animerà con Music For Inclusion Let’s Jam by Open Stage: una grande festa aperta a tutti, per divertirsi e ballare insieme al ritmo della musica di band emergenti e giovani cantanti.

È possibile iscriversi alla corsa sul sito internet. Sotto i 5 anni la partecipazione è gratuita, non serve registrazione. Sarà possibile iscriversi anche al Village , sabato 21 settembre dalle 14 alle 19 e domenica 22 settembre dalle 8 fino all’inizio della corsa. Ogni partecipante, contestualmente all’iscrizione alla corsa, avrà la possibilità di fare anche una donazione libera a una o più associazioni coinvolte. Sarà inoltre possibile iscriversi come Running Crew, una speciale modalità di partecipazione per le aziende.

Biglietto Ridotto, 5 euro: per persone di età compresa tra i 5 e i 12 anni e over 65.

Biglietto classico, 10 euro: per persone tra i 13 e i 64 anni.

Biglietto Famiglia 2 adulti e due bambini, 25 euro: registrazione di gruppo per famiglie composte da 2 adulti e bambini/e.

Iscrivendosi, sarà possibile ritirare il pettorale e il pacco gara presso il Village all’Arco della Pace, il 21 o il 22 settembre durante gli orari di apertura. All’interno del pacco gara ci saranno gadget, offerte commerciali e l’iconica t-shirt di Run For Inclusion dove applicare il pettorale da portare durante la corsa con un messaggio inclusivo scritto personalmente da ogni partecipante.

Run for Inclusion, il pettorale dove ognuno può scrivere un suo messaggio (Foto profilo facebook della manifestazione)

Il ricavato ottenuto dalle iscrizioni online quest’anno sarà interamente devoluto in beneficenza ad associazioni no profit coinvolti come partner della manifestazione, quali AGDP – Associazione Genitori e Persone con Sindrome di Down, AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla, Auser Milano, Fondazione Libellula, Pane Quotidiano, Spor Senza Frontiere, Still I Rise e UICI, Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Milano. A loro sarà dedicata una grande area all’interno del Village nella quale saranno organizzati workshop interattivi per adulti, bambini e ragazzi.