Milano-Roma, asse per il turismo: tour cittadini sui bus scoperti con un unico biglietto

Milano – Milan Open Tour, il bus operator milanese,presente nel capoluogo lombardo

dal 2015, ha sottoscritto una partnership con IoBus, operatore di tour cittadini a Roma, con l’obiettivo di consentire ai rispettivi clienti di usufruire di un’offerta dedicata con cui potere visitare sia la Capitale che Milano a condizioni agevolate.

Dopo la fine della pandemia, stiamo assistendo a una rinascita del settore turistico milanese e italiano. I dati dell’incoming turistico fanno registrare un costante incremento del numero di turisti che visitano il Bel Paese, con Roma e Milano che fanno da traino a quello che nel 2023 si contraddistingue come un vero e proprio boom.

È all’interno di questo dinamico scenario che si colloca questa partnership tra due operatori che fanno del made in Italy il proprio segno distintivo con cui proporre a rispettivi clienti tour cittadini sugli iconici bus scoperti a due piani. L’accordo prevede la creazione di un biglietto giornaliero combinato che permetterà di visitare a bordo dei bus scoperti sia Milano che Roma al prezzo complessivo di 42 euro (in luogo del complessivo valore nominale corrispondente a 48 euro). Questo speciale titolo di viaggio avrà validità di un anno dalla data di acquisto e sarà acquistabile presso la rete vendita delle due società e sui loro rispettivi siti internet, nonché attraverso le principali Ota presenti sul digital market.

Inoltre, per i passeggeri di Milan Open Tour che entro sei mesi dalla sua validazione mostreranno sugli autobus di IoBus a Roma il biglietto utilizzato a Milano, verrà riconosciuto uno sconto del 10% sul valore nominale del titolo da acquistare. Le stesse condizioni verranno applicate a Milano ai passeggeri che si presenteranno a bordo con il titolo di viaggio di Iobus.

“Crediamo molto in questa collaborazione – dice Palmieri Alfredo, consigliere d’amministrazione di Milan Open Tour – che è a tutti gli effetti uno sviluppo strategico di attività turistiche dedicate agli stranieri provenienti sia dall’Europa che da oltreoceano. Desideriamo creare una connessione con Roma, la città eterna, per rafforzare il nostro legame con il territorio puntando sulla creazione di valore per i nostri passeggeri attraverso servizi operati da realtà fortemente radicate nelle realtà cittadine su cui operano”. Aggiunge Giuseppe Cilia, presidente del Gruppo IoBus: “Nella recente storia degli openbus questa formula rappresenta un unicum perchè offre la possibilità ai turisti di effettuare un unico acquisto del titolo di viaggio per i tours previsti nelle due città, con il vantaggio non marginale, di una tariffa agevolata. Un’imponente operazione di marketing, su Roma e Milano, che siamo certi, sia solo l’inizio per ulteriori e importanti sviluppi futuri tra due grandi realtà.”