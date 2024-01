Arese, al via ‘Il Centro for Kids Lab’: laboratori didattici, creativi e gratuiti per bambini

Milano, 5 gennaio 2024 – Il Centro di Arese dà il benvenuto al 2024 all’insegna del divertimento: al via il nuovo progetto dello shopping mall alle porte di Milano che presenta un ricco calendario di laboratori didattici e creativi, gratuiti, dedicati ai bambini.

L’esclusivo progetto ‘Il Centro for Kids Lab’ è l’ennesima conferma dell’attenzione de Il Centro verso la propria clientela nell’individuare e offrire esperienze coinvolgenti per tutta la famiglia.

Le iniziative partono domani 6 gennaio, giorno della Befana e simbolo di doni e di buon auspicio, ma gli appuntamenti proseguiranno per tutto il nuovo anno, con entusiasmanti e imperdibili appuntamenti pensati per gli ospiti della galleria commerciale.

Con una cadenza bisettimanale, al piano terra del mall accanto all’area gioco interna, ogni incontro del KIDS LABS sarà caratterizzato da una tematica ludo-educativa diversa, garantendo una varietà di attività selezionate per stimolare la creatività, incentivare l’apprendimento, ma soprattutto per assicurare il divertimento.

I primi sei appuntamenti in calendario da gennaio a marzo con un orario programmato nella giornata di sabato dalle 15 alle 19:

6 gennaio MAGIC SHOW, micromagia e maxi divertimento con il mago de IL CENTRO per un’epifania magica e indimenticabile. (Adatto ai bambini dai 4 anni in su)

micromagia e maxi divertimento con il mago de IL CENTRO per un’epifania magica e indimenticabile. (Adatto ai bambini dai 4 anni in su) 20 gennaio OMBRE CINESI SHOW , l’evento con il famoso mago Frisco che ha fatto il giro del mondo approda alla galleria commerciale. Un momento dove l’illusione diventa spettacolo e trasporta in un viaggio di emozioni. (Adatto ai bambini dai 4 anni in su)

, l’evento con il famoso mago Frisco che ha fatto il giro del mondo approda alla galleria commerciale. Un momento dove l’illusione diventa spettacolo e trasporta in un viaggio di emozioni. (Adatto ai bambini dai 4 anni in su) 3 febbraio CIRCUS WORLD , la magia e l’incantesimo del circo a IL CENTRO con giochi e sfide da veri giocolieri per mettersi alla prova e superare sé stessi. (Workshop dai 6 ai 12 anni)

, la magia e l’incantesimo del circo a IL CENTRO con giochi e sfide da veri giocolieri per mettersi alla prova e superare sé stessi. (Workshop dai 6 ai 12 anni) 17 febbraio CRAZY CLOWN, un simpaticissimo clown realizzerà e regalerà a tutti i bimbi coloratissime sculture di palloncini. (Adatto dai 2 ai 10 anni)

un simpaticissimo clown realizzerà e regalerà a tutti i bimbi coloratissime sculture di palloncini. (Adatto dai 2 ai 10 anni) 3 marzo ORIGAMIMANIA , un viaggio nell’arte degli origami realizzati su carta riciclata per imparare a piegare la carta secondo precisi schemi e creare piccole sculture cartacee bidimensionali o tridimensionali. (Workshop dai 4 ai 12 anni)

, un viaggio nell’arte degli origami realizzati su carta riciclata per imparare a piegare la carta secondo precisi schemi e creare piccole sculture cartacee bidimensionali o tridimensionali. (Workshop dai 4 ai 12 anni) 17 marzo FESTA DEL PAPÀ, un’occasione in più per coccolare i papà a IL CENTRO e sorprenderli con un regalo dedicato come una meravigliosa tazza da personalizzare con decorazioni insieme a un illustratore esperto. (Adatto a tutti)

Per ulteriori informazioni è sufficiente recarsi all’infopoint de Il Centro. Non serve prenotare. Età consigliata per i KIDS LABS da 3 a 12 anni. Per tutti i laboratori in calendario è necessaria la presenza di un adulto o di un genitore durante l'intera durata del laboratorio.