Milano, idee regalo solidali per Natale: ecco alcune proposte

Milano - Belli, buoni e soprattutto solidali. Sono i regali di Natale proposti da associazioni e Fondazioni. Ecco qualche idea.

Quest’anno, scegliendo i dolci solidali di CasAmica onlus si contribuisce a donare a tanti malati e alle loro famiglie un Natale più sereno anche se lontani da casa. Il ricavato della vendita, infatti, sosterrà le attività di CasAmica, che nelle sue strutture accoglie chi è costretto a curarsi lontano da casa, offrendo ai malati e ai loro familiari un posto sicuro dove dormire, ma anche una vera e propria rete di supporto composta da volontari e professionisti, per donare il calore di una famiglia anche a chi è lontano dalla propria. Per i più tradizionalisti ci sono i classici Panettone e Pandoro, a marchio Giovanni Cova &Co. Entrambi possono essere scelti nel formato da 750gr (donazione minima di 18 euro) o nel formato da 1kg (con una donazione minima di 20 euro). I più golosi possono acquistare il panettone con gocce di cioccolato ( 1kg e donazione minima consigliata di 20 euro) C'è invece un tocco di Sicilia nel panettone con crema di pistacchio verde di Bronte Dop (donazione minima 20 euro). Perfetti per un piccolo pensiero sono i mini panettoncini custoditi nella speciale box decorata a tema natalizio. Infine c’è il Tris di Biscottoni natalizi di CasAmica, prodotti dal biscottificio artigianale di Roma Mondo di Laura. Si possono ordinare i regali solidali di CasAmica comodamente on line sul sito: https://www.casamica.it/ Oppure acquistare nei mercatini di Natale a Milano, dal 29 novembre e il 4 dicembre, presso l’INT – Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.

Con Fondazione Dottor Sorriso è possibile regalare la gioia di un sorriso ai piccoli pazienti ricoverati in ospedale. Scegliendo un regalo solidale si aiutano i Dottori del Sorriso a far in modo che anche in ospedale i bambini ricoverati possano trovare il calore del Natale. Per chi a Natale non può fare a meno del panettone, c’è quello di Dottor Sorriso all'interno di una colorata latta. Il formato è da 750 gr (donazione minima 19 euro). Per i più golosi ci sono le confezioni di cremosi cioccolatini: i Bon Bon del Sorriso, una confezione in carta biodegradabile e compostabile amica dell’ambiente con all’interno 100 g di cioccolatini cremosi in finissimo cioccolato al latte (donazione minima è di 8 euro) C'è anche l'originale Lattina del Sorriso che può essere riutilizzata come portapenne e portaoggetti. All’interno ci sono 100 g di cioccolatini (donazione minima di 9 euro). Infine, la novità di quest’anno, è la Borraccia del Sorriso da 500 ml (donazione minima 15 euro) e la simpatica Tazza in ceramica (donazione minima 9 euro). Tutte le idee regalo sono ordinabili sul sito: natale.dottorsorriso.it Con l'Operazione Sorriso della Fondazione De Marchi, invece, è possibile aiutare i bambini in cura nella clinica pediatrica De Marchi di Milano, contribuendo a garantire la miglior assistenza ai bambini colpiti da gravi malattie croniche. Tante idee pensate per tutti i gusti, a partire dal Cono Natività in cioccolato al latte o fondente, peso 350 gR. (donazione minima 12 euro). Oppure un panettone classico peso 1kg (donazione minima 20 euro). O un Simpatico Babbo Natale in cioccolato al latte o fondente peso 400 gr (donazione minima 12 euro). Per ricevere i doni direttamente a casa propria è possibile fare l’acquisto attraverso il sito e-commerce della Fondazione. Infine anche quest'anno il Cesvi propone tante idee regalo per sostenere migliaia di bambini che nel mondo soffrono per situzioni di emergenza, povertà, fame, abbandono e maltrattamenti. Ci sono le t-shirt e shopper personalizzate con la riproduzione delle opere "Kids are sacred" e "Stop War", realizzate dall’urban artist italiano Tvboy in Ucraina dove si è recato insieme a Cesvi lo scorso febbraio per portare, tra le strade martoriate dalla guerra, un messaggio di pace e speranza nei territori simbolo del conflitto. Ci sono anche proposte regalo food, beauty, office e home: lattine con golosi cioccolatini, candele profumate in elegante packaging di vetro arancione realizzate da Cereria Pernici, storica azienda bergamasca che in occasione del suo 130º anniversario ha deciso di sostenere i progetti Cesvi in Italia e nel mondo. Ed ancora borraccia ecologica e in alluminio e i prodotti di bellezza biologici e rispettosi dell’ambiente in diverse profumazioni quali mirtillo, rosa e incenso, arancia e neroli. E infine kit notebool e matita piantabile con seme di abete rosso un regalo utile e sostenibile. Prima si usa come una semplice matita da ufficio poi quando è troppo corta la potere far rinascere in una splendida pianta di abete rosso. Puoi scegliere e ordinare i tuoi regali natalizi direttamente al link: www.regalisolidali.cesvi.org