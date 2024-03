Golosaria wine&food porta i vini del Piemonte a Milano

Milano – I protagonisti saranno la Barbera d'Asti nelle sue diverse declinazioni, i grandi rossi del Monferrato e i bianchi più amati del Piemonte, dal Timorasso all'Arneis. L'appuntamento è lunedì 25 marzo nelle sale dell'hotel Melià (via Masaccio, 19) a Milano con l'edizione di Golosaria Wine (& Food) dedicata al Piemonte. Il legame secolare tra capoluogo lombardo e vini piemontesi viene raccontato da diciotto edizioni da Golosaria Milano, ma quest'anno, avrà anche uno speciale approfondimento. Ad animare la giornata, organizzata in collaborazione con il Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, ci saranno 40 produttori selezionati con i loro vini a cui si aggiungeranno le referenze di un'enoteca ed i Top Hundred del Golosario.

Si potranno assaggiare le denominazioni più rappresentative come la Barbera d'Asti o la Barbera d'Asti superiore fino alla declinazione di più lungo invecchiamento del Nizza. E ancora il Ruché di Castagnole Monferrato, il Grignolino d’Asti, il Freisa d’Asti e alcune perle come l’Albugnano (nebbiolo) e l’Albarossa. Banchi d'assaggio anche per i bianchi che stanno diventando sempre più importanti anche in una regione tradizionalmente "rossista" come il Piemonte. Ci sarà il Derthona Timorasso, vera e propria star a livello nazionale e internazionale, l’Arneis, patrimonio del Roero, l’Erbaluce, che invece interessa l’Alto Piemonte, fino al Baratuciat nuovo protagonista in Valsusa e in Monferrato senza dimenticare le grandi bollicine piemontesi, che trovano espressione collettiva nell’Alta Langa, ma che a Milano si riveleranno con alcune chicche davvero insolite.

I vini saranno anche al centro delle Masterclass guidate da Paolo Massobrio e Marco Gatti, della durata di un'ora, ad ingresso libero fino a esaurimento posti. Vini, ma non solo. Ci saranno anche i prodotti gastronomici che questa regione offre e che saranno rappresentati da alcuni storici produttori de IlGolosario, la guida alle cose buone d'Italia firmata da oltre 25 anni da Paolo Massobrio. La giornata made in Piemonte passerà anche per la tavola: il ristorante Bar Elyxr Melià, all'interno dell'hotel, proporrà durante tutta la giornata una serie di piatti che richiamano la tradizione regionale.