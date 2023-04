FuoriSalone: al Conservatorio 14 lampade Cobra di Martinelli Luce animate dal sound design

Milano - Nel Chiostro del Conservatorio di Milano, oggi alle 18, venerdì alle 22, sabato alle 18 e 22, nel Chiostro dell’Istituzione saranno esposte 14 lampade Cobra di Martinelli Luce animate dal sound design a cura delle classi di musica elettronica del Conservatorio: un percorso installativo con cui il pubblico del Fuori Salone può entrare in relazione. Sette le colonne del Chiostro attorniate ognuna da due lampade e un altoparlante.

Sulle lampade sono applicati sensori che si attivano modificando le caratteristiche del suono emesso dall’altoparlante ogni volta che gli spettatori ruoteranno la testa o l’intera lampada. Sabato l’installazione vede protagonista la MLOrK Laptop Orchestra e un ensemble da camera del Conservatorio, con la partecipazione dei percussionisti della Filarmonica della Scala Francesco Muraca e Gerardo Capaldo.

In programma: In a landscape - variations (après J. Cage) (2023) per flauto, percussioni, elettronica e video audio-reattivo Flauto Alessia Scilipoti; Percussioni Francesco Muraca, Gerardo Capaldo Video Francesca Seggioli; regia del suono Joanna Carvelli. Da cosa Nasce cosa (2023) per voce recitante, percussioni, due laptop e live video; coce Sara Simionato; Performer Francesca Seggioli; Percussioni Francesco Muraca, Gerardo Capaldo; Laptop Davide Bardi, Mark Syenin; video Marco Rotondella, regia del suono Joanna Carvelli.

A seguire Terry Riley, In C. (1964) al flauto Alessia Scilipoti, clarinetto Giuseppe Dantoni, saxofoni Manuel Teles, violini Ella Biscari, Alessia Freno, Irene Provenzi, Cecilia Sala, violoncello Alice Sironi, percussioni Francesco Muraca, Gerardo Capaldo, Laptop Davide Bardi. Un happening di design e arte digitale, un van di 7 metri con proiettori interni ed esterni e 5 artisti che interagiscono con la città, la app di Particle permette di accedere al progetto da qualunque luogo.