Fuorisalone 2023, gli appuntamenti di oggi giovedì 20 aprile

Milano - Un’altra giornata di Fuori Salone con appuntamenti da non perdere, installazioni di design, mostre e appuntamenti di gusto. Iniziamo con una novità dell'edizione 2023, si tratta della mostra “Arte e design in Ambrosiana” promossa dall’Officina della Scala, con il patrocinio di Interni, che si può visitare fino al 23 aprile in Piazza Pio XI 2.

Un’esposizione unica ed esclusiva come la location che la ospita, il Museo-Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano. In mostra opere e di complementi d’arredo capaci di esaltare la maestria artigianale del made in Italy. È possibile ammirare i divani e le poltrone T33 disegnati dal maestro architetto Franco Albini per la Casa a struttura d’acciaio progettata per la V Triennale del 1933 e i vasi V40 rieditati da Officina della Scala nelle versioni con preziosi marmi e pregiate essenze lignee.

Dalle 10 alle 18 apre alla città Dropcity Convention 2023, all’interno dei Magazzini Raccordati della stazione Centrale. Dropcity Centro di Architettura e Design, ideato dall’architetto Andrea Caputo, propone e ospita un fitto palinsesto di mostre, installazioni, conferenze e talk con la partecipazione di architetti e designer internazionali. In particolare segnaliamo la mostra "Arrigo Arrighetti. Un architetto pubblico (tunnel 52 + 54)”, curata da Salvatore Porcaro, è dedicata all'architetto e urbanista dirigente dell'ufficio tecnico del Comune di Milano, che negli anni Sessanta e Settanta ha realizzato, alcuni tra gli edifici pubblici più interessanti e innovativi in città (case popolari nel quartiere Sant’Ambrogio, scuole come l’Istituto Martin Luther King al QT8, la piscina Solari e iconici centri religiosi).

Celebra il cibo e il design l'installazione “100% pasta” allestita all’interno di Eataly Milano Smeraldo da Paola Navone, fondatrice di Otto Studio, che verrà presentata al pubblico questa sera alle 18 con una food performance durante la quale l'artista racconterà l’installazione e il legame tra cibo e design, condividendo la storia della sua “Pasta Paola”, accompagnata da uno chef di Eataly che la preparerà per i presenti. Una scenografica installazione aerea che fino al 1° maggio darà la possibilità ai visitatori di fare un’esperienza multisensoriale. Fonte di ispirazione è la personale ricetta della pasta al pomodoro di Paola Navone.

Pomodori, stoviglie, aglio, peperoncino e spaghetti realizzati dalla Fondazione Carnevale di Viareggio, sono i protagonisti dell’installazione all’interno di Eataly Smeraldo, in dialogo con il Palco al centro dello store sul quale tavoli e sedute dal design contemporaneo di colore bianco, rosso e verde, rievocano gli ingredienti del piatto simbolo della tradizione gastronomica italiana: la pasta al pomodoro. I tasting proseguiranno da venerdì 21 a martedì 25 aprile, ogni giorno alle 17, gli chef di Eataly realizzeranno la ricetta per il pubblico dello store milanese.

Alla Rinascente Duomo è di scena "amaMi" una collezione di 25 articoli di dieci brand importanti legati a Milano in edizione limitata uniti dal colore apricot. Si va da pastiglie Leone con la confezione Rinascente Milano, alle t-shirt realizzate da Msmg, ai poster di Slurp, all'astuccio 'Ciao Sciura’ di Seletti senza dimenticare il mobile contenitore componibile di Kartell. Altri progetti della Rinascente: un focus su Levìs (in occasione del “compleanno” dei 501) e le vetrine di Saint Laurent con installazioni curate da Anthony Vaccarello, in collaborazione con alcune delle più prestigiose gallerie parigine.

È decisamente una provocazione l'installazione che Fondazione Cesvi ha portato al Fuorisalone: una gigantografia di case devastate, nel cuore della Milano del design e della celebrazione dell’abitare. Si intitola "Home swept home" ed è visibile fino a domenica 23 aprile, all’Opificio 31 in via Tortona 31. Le immagini sono del fotografo Fabrizio Spucches, scattate in Turchia pochi giorni dopo il terremoto che ha colpito il Paese, accompagnate dai testi dello scrittore e giornalista Enrico Dal Buono. Il curatore è Nicolas Ballario. Una gigantografia ricopre l’intera facciata di un edificio diroccato, portando nel cuore di Milano la distruzione causata dal terremoto in Turchia, con un’immagine di una normalità interrotta: case dai colori allegri e vivi ma ferite da crepe e crolli, parzialmente collassate, come “gusci” vuoti che non possono più accogliere chi le abitava.

L’Istituto Marchiondi Spagliardi, realizzato negli anni Cinquanta in zona Baggio, nella periferia ovest di Milano, in occasione della Milano Design Week è aperto al pubblico da oggi fino al 22 aprile, grazie alla collaborazione con Mosca Partners che lo ha scelto come teatro di una delle installazioni della rassegna Design Variations 2023. All'interno di questo raro e prezioso esempio di architettura brutalista italiana conosciuto in tutto il mondo e progettato dall'architetto milanese Vittoriano Viganò, Mosca Partners ha allestito e curato l`esposizione dei progetti degli studenti e delle studentesse del corso magistrale di Michele De Lucchi e Andrea Branzi tenuti alla Scuola del Design del Politecnico di Milano.

Giorgio Armani apre per la prima volta le porte di Palazzo Orsini a Milano con un percorso che dal giardino nascosto, cui si accede dal cortile seicentesco porticato, attraversa le stanze affrescate di solito riservate alla Haute Couture, rivelando le novità una dopo l'altra. Nel giardino segreto è possibile ammirare la prima collezione interamente dedicata all'outdoor: una serie di mobili in teak massello dalle linee essenziali, cui fanno da contrappunto le superfici del legno 'vestitè da un decoro ottenuto per incisione, che replica l'intreccio di una trama a rilievo. Al primo piano, nelle sale che sono parte dell'atelier Armani Privé, pezzi in midollino dalle linee sinuose, pensati per la veranda. Nelle sale successive, le riedizioni di mobili iconici, in nuove versioni lavorate artigianalmente in Italia e caratterizzate dal rivestimento in tessere di madreperla disposte a mosaico sull'intera superficie, tra vena orientalista ed echi Art Déco. Tra i nuovi accessori il palo santo con piattino Tara e le carte dei tarocchi Tale, oltre allo specchietto in resina a forma di sasso con cordino in pelle da indossare come un monile.

Per chi non ama la folla e preferisce il verde, l'Orto Botanico di Brera in questi giorni è diventato una grande tavola da gioco dedicata alla mobilità sostenibile. Collocata tra i sentieri dell’Orto Botanico l’installazione Walk the Talk - Energia in movimento, realizzata da Italo Rota e Cra-Carlo Ratti Associati per Eni, trasforma uno degli spazi verdi più affascinanti di Milano in una grande tavola da gioco vivente. Il progetto, che risponde al tema del Fuorisalone “Laboratorio Futuro”, mette in scena un sorprendente percorso dedicato alle evoluzioni della mobilità urbana rappresentando i progetti e la visione di Eni Sustainable Mobility. Centinaia di caselle, anche multimediali, tracciano un cammino che si snoda tra gli alberi e le piante dell’Orto, creando effetti luminescenti e di suono che modificano lo spazio durante le ore del giorno.

E infine sono sbarcati in città i Guardiani della Galassia Marvel per celebrare l'uscita del nuovo film Marvel Studios Guardiani della Galassia: Volume 3, l'artista italiano Marco Lodola ha realizzato infatti sei sculture luminose ispirate al terzo e ultimo capitolo della trilogia di James Gunn, che arriverà il 3 maggio nelle sale italiane. Le opere neon originali, che raffigurano il logo e i protagonisti del film - Peter Quill, Drax, Groot, Rocket, Nebula e Mantis, illuminano la facciata della galleria d'arte Robertaebasta in via Fiori Chiari 3, nel cuore di Brera, in occasione della Milano Design Week fino al 23 aprile.