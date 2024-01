Milano, torna il festival del Fumetto di Novegro: date, biglietti e ospiti

Torna a Novegro uno dei maggiori festival del fumetto del Milanese. L’appuntamento di questa Winter Edition è il fine settimana del 27 e 28 gennaio, con cinque padiglioni e un’area esterna per tutti gli appassionati di fumetti, ai giochi di ruolo e da tavolo e al mondo cosplay. A questo link il programma della manifestazione (in continuo aggiornamento).

Nel Villaggio dedicato alla comunità dei Cosplayer del padiglione D, l’hub più importante del Belpaese per le associazioni e i gruppi Cosplay, si celebra una passione unica, emulando nell’aspetto, nei costumi e nelle movenze tantissimi personaggi. Tra questi ultimi spiccano i protagonisti dell’universo anime e manga e gli eroi Marvel e DC.

Il Cosplay Hub novegrino, con la collaborazione di Epicos, darà spazio a svariate associazioni e ad appositi salotti vip. Il tutto con la partecipazione straordinaria di ospiti cosplayer di grande spessore. Di conseguenza, non mancheranno le gare ufficiali e i contest non competitivi aperti a diverse categorie Durante il Festival, inoltre, sarà possibile partecipare e assistere a: workshop sul fumetto, sessioni Gdr, eventi a tema, tornei di video game, esibizioni di K-Pop, K-Pop Dance Fight Fest e molto altro. Il tutto con numerosi espositori specializzati in fumetti occidentali, manga, anime, videogiochi, figure, abiti e costumi per cosplay, trading card game e gadget.

L’ospite speciale di questa edizione è Kenta Suzuki. “Giappo de Roma” residente in Italia da ormai diversi anni, Kenta Suzuki divulga la cultura nipponica sui suoi seguitissimi canali social tramite “video-pillole” quotidiane con curiosità relative alle più svariate sfaccettature del Paese del Sol Levante: gastronomia, lingua, usanze, tradizioni, storia e chi più ne ha più ne metta! Il creator è anche autore del libro “I giapponesi sono fuori di testa. Segreti, costumi e follie di un meraviglioso popolo”, un volume in cui, con ironia e leggerezza, risponde a tanti interrogativi sulle peculiarità e sulle eccentricità della sua terra natia.

Kenta sarà presente in fiera sabato 27 gennaio per una conferenza sulle origini dei manga e sulle differenze tra Italia e Giappone (dalle 14:30 e alle 15:30 sul palco del padiglione D) e per un meet & greet (dalle 15:30 in avanti sempre all’interno del padiglione D). Non bisogna dimenticare, infine, i 100mila metri quadrati di verde del Parco, ideali per scattare foto memorabili, per rilassarsi e per fare un giro sul trenino panoramico degli amici di Novegro Railway.