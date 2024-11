Zoomunity DogShow, ad Arese due giorni dedicati agli amici a quattro zampe

Arese (Milano), 4 novembre 2024 - Due giorni, sabato 9 e domenica 10 novembre, di attività cinofile all'insegna del benessere e del divertimento per "furry friends" e tutti gli amanti degli animali. L'appuntamento con l'originale Zoomunity DogShow si terrà a Il Centro di Arese, in Piazza Primark, al piano terra della galleria commerciale. Un evento gratuito, con momenti di intrattenimento, formazione e sensibilizzazione sulla salute e cura degli animali.

Insieme a Ca' Zampa, polo di eccellenza per il benessere degli animali domestici con medicina veterinaria all’avanguardia ma anche altri servizi come educazione cinofila, telemedicina, toelettatura e altri servizi, tutti gli appassionati di animali a quattro zampe potranno partecipare a incontri condotti da professionisti del settore e appuntamenti di intrattenimento cinofilo. Nel corso delle due giornate ci saranno anche dimostrazioni per sensibilizzare il pubblico sull’attenzione e cura dei propri animali domestici e promuovere l’adozione consapevole.

Le associazioni coinvolte sono: Akita Inu Rescue Onlus Italia, organizzazione cinofila dedicata al recupero, alla tutela e alla promozione del benessere della razza Akita Inu/Shiba; Pacav Onlus - Progetto Aiuta un Cane A Vivere – organizzazione di volontariato impegnata nel salvataggio, riabilitazione e reinserimento di cani maltrattati, abbandonati o che hanno subito gravi traumi; Abbaudire... Can che abbaia... ha qualcosa da dire, progetto di educazione cinofila per migliorare la comunicazione e la relazione tra cani e proprietari.

Il programma

La due giorni si apre sabato 9 novembre alle 11, tra gli appuntamenti alle 11.30 un incontro su "L'importanza della prevenzione per la salute del pet e come affrontare il freddo" e alle 12.30 "Educare il tuo cane: i comandi essenziali", insieme agli educatori cinofili di Ca’ Zampa. Domenica 10 novembre dalle 11 alle 18, ancora incontri formativi e momenti ludici.

Domenica pomeriggio dalle 16 sarà possibile partecipare a un’attività coinvolgente guidata da Barbara Basso, conosciuta come Barbara Dog Trainer, che condurrà una divertente caccia al tesoro per i cani e i loro proprietari. Il programma prevede anche dog shows per ammirare esemplari di razza e per conoscere cani in cerca di una casa.

In particolare domenica, grazie al sostegno di Zoomunity, la community dedicata al mondo del Pet e del Vet, sarà possibile anche far sfilare i propri amici a quattro zampe e vincere riconoscimenti e premi.