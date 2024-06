Al Mercato Alimentare di Milano storie di integrazione con gli strumenti del mare

Milano – Musica e storie di integrazione, sabato 29 giugno alle ore 10.30 tra i banconi del Mercato Alimentare di Milano. Un evento speciale dal titolo "Storie di integrazione con la musica degli strumenti del mare" che ospiterà un concerto eseguito da alcuni artisti della Piccola Orchestra dei Popoli, presso il padiglione A del mercato ortofrutta (Azienda Agricola Guzzetti). I musicisti Pietro Boscacci, Issei Watanabe, Persic Iancu, Arup Kanti Das, si esibiranno con violino,violoncello, chitarra e cajon, strumenti realizzati dalle persone detenute del carcere di Opera e di Secondigliano con i legni delle barche dei migranti.

Organizzato in collaborazione con la Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti, l'evento si inserisce nel contesto del Mercato Alimentare di Milano, luogo di scambi di culture e dialoghi, piazza collettiva in cui ogni giorno si incontrano persone e prodotti, soprattutto durante il fine settimana quando il mercato apre le proprie porte ai cittadini. Un'occasione per conoscere una storia di rinascita che passa attraverso il lavoro e unisce culture diverse. Sarà un alternarsi di musica e testimonianze da parte di un gruppo selezionato di operatori del Mercato che hanno vissuto in prima persona esperienze di migrazione.

Il concerto nasce da un’idea della Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti, la stessa che ha permesso la realizzazione degli strumenti musicali con cui saranno eseguiti i brani, curati dalla Piccola Orchestra dei Popoli: un laboratorio artistico che riunisce musicisti di diverse nazionalità, portando la testimonianza di un’esperienza di convivenza possibile fra persone appartenenti a culture e religioni diverse. Gli stessi strumenti dopo il Mercato Alimentare di Milano saranno protagonisti a Lampedusa il 9 luglio con l’orchestra giovanile Luigi Cherubini, diretta dal Maestro Riccardo Muti, nella cornice del progetto “Le Vie dell’Amicizia”.