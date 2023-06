Meteo Lombardia, attesi ancora rovesci e temporali. Ma nel weekend arriva l’estate

Ancora nuvole e temporali sulla Lombardia, in particolare sulla fascia pedemontana ma anche in pianura. Una circolazione depressionaria mantiene infatti condizioni di variabilità, sebbene nei prossimi giorni sia atteso tempo più stabile grazie a un'area di alta pressione in espansione sull'Europa occidentale. Queste le previsioni meteo del Centro geofisico prealpino.

Oggi, mercoledì, al mattino molte nuvole e locali rovesci in esaurimento, poi maggiori schiarite da metà giornata specialmente sulla pianura. Su Alpi e Prealpi nuovi rovesci o temporali dal tardo pomeriggio, in possibile estensione alla pianura in serata.

Domani, giovedì, in buona parte soleggiato. Nel pomeriggio, però, ancora formazione di cumuli sui monti con possibilità di locali rovesci o brevi temporali. In pianura probabilmente asciutto o solo fenomeni occasionali nelle ore serali. Temperature in lieve aumento.

Venerdì prosegue tempo simile, perlopiù soleggiato e caldo con qualche cumulo pomeridiano sui rilievi dove non è escluso un isolato rovescio o temporale. Altrove probabilmente asciutto.

Nel weekend dovrebbe finalmente arrivare un po’ di bel tempo estivo, con ulteriore aumento delle temperature. Sui monti ancora qualche cumulo nelle ore più calde ma probabilmente asciutto.