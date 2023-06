Meteo, previsioni del weekend: fiammata estiva ma anche forti temporali. E in Lombardia?

Milano, 9 giugno 2023 – Ondata di caldo a partire da oggi, venerdì 9 giugno, con temperature fino a 5 gradi sopra la media soprattutto al Sud ma da martedì/mercoledì è previsto l’arrivo di una nuova ondata di maltempo con l’ingresso di un nuovo ciclone. Nel weekend end dunque sole ma rimane sempre altissima la probabilità di temporali, anche forti, e di grandinate.

Il quadro

Secondo Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it. “Con l'arrivo dell'anticiclone sub-tropicale le temperature saliranno sopra la media del periodo anche di 3-5 gradi. Il caldo si farà sentire soprattutto in Sicilia dove si potranno toccare i 34 sulle zone interne e a Siracusa. Oltre i 28-30 gradi si registreranno in Puglia, in alcune zone della Calabria, nelle zone interne della Toscana, come a Firenze, in Pianura Padana e sulle vallate dell'Alto Adige. La giornata più calda sembra essere quella di domenica 11 giugno quando il sole sarà prevalente su gran parte d'Italia”. Ma l'anticiclone africano favorirà anche lo scoppio di forti temporali. “Vista la tanta energia in gioco, umidità e calore nei bassi strati dell'atmosfera - aggiunge Sanò - si verranno a creare le condizioni ideali specie durante le ore pomeridiane per lo sviluppo di forti temporali, con colpi di vento e grandinate, specie sulle Alpi e sugli Appennini. Particolare attenzione a partire da venerdì al Nord, anche in pianura, e poi in Piemonte, su Alpi e rilievi centro-meridionali. La situazione si protrarrà nei primi due giorni della prossima settimana, da mercoledì cambierà. L'ingresso di aria più fresca dal nord Europa favorirà la genesi di un ciclone che potrebbe colpire il centro-Sud”.

I prossimi 10 giorni

Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano vedono un protrarsi dell'instabilità anche nella seconda decade del mese di giugno, con l'ipotesi di una poderosa perturbazione, pilotata da una saccatura depressionaria.

Lombardia

“Oggi – secondo Arpa Lombardia - flusso nordoccidentale a debole curvatura ciclonica, non perturbato ma con instabilità locale legata al ciclo termico diurno, principalmente sui rilievi. Domani correnti ondulate, inizialmente stabili, poi con maggiore variabilità dal pomeriggio per l'avvicinamento di una saccatura da ovest. Sabato pressione livellata, con flusso in lenta rotazione da nord, senza avvezione termica. Domenica l'avvicinamento graduale di un nucleo freddo dal Nord Europa verso le Alpi modifica la curvatura del flusso sulla nostra regione: sulla Lombardia possibile accentuazione estesa dell'instabilità convettiva pomeridiana, ma ancora con relativa incertezza sulla previsione locale in dettaglio. Tra lunedì e martedì il suddetto nucleo si sposta sull'Europa Orientale verso l'Austria, interessando direttamente anche il Nord Italia.

Lombardia giorno per giorno

Venerdì 9 giugno 2023 Nel primo pomeriggio addensamenti sparsi sulla fascia prealpina e sull'Appennino, dal tardo pomeriggio sui settori occidentali e meridionali. Sempre nel primo pomeriggio rovesci o deboli temporali isolati su Prealpi ed alta pianura centro-orientali, possibili anche sull'Appennino. Verso sera temporali sparsi sui settori occidentali, di debole o moderata intensità, in successiva estensione alla bassa pianura. Temperature minime stazionarie, massime in lieve aumento.

Nella notte e fino al primo mattino nuvolosità irregolare su tutta la regione, al mattino schiarite irregolari; nel primo pomeriggio addensamenti sulle Prealpi, in successiva estensione alla pianura. Precipitazioni nella notte deboli rovesci sparsi sulla pianura, in rapido esaurimento; tra mattino e pomeriggio rovesci sparsi o isolati temporali sui rilievi e sull'alta pianura, prevalentemente di debole intensità. Temperature: minime in lieve aumento, massime stazionarie o in lieve calo. In pianura minime intorno a 17 massime intorno a 26 gradi Domenica 11 giugno 2023 Fino al primo mattino ovunque poco nuvoloso, salvo possibili isolati addensamenti sui rilievi. Dalla tarda mattinata rapido sviluppo di cumuli, soprattutto sulle Prealpi, con addensamenti in successiva estensione alla pianura, con diffusa ma irregolare copertura nel pomeriggio-sera. Precipitazioni: al mattino isolati piovaschi sui rilievi centro-orientali. Nel primo pomeriggio temporali su Prealpi Orientale pianura adiacente, nel tardo pomeriggio in estensione a Prealpi e pianura Occidentali; altrove precipitazioni deboli isolate. Temperature minime stazionarie, massime in lieve calo.

Lunedì 12 e martedì 13 Nuvolosità variabile con addensamenti soprattutto nel pomeriggio a partire dalle Prealpi, in estensione alla pianura, con rovesci o temporali associati, più probabili nel pomeriggio-sera. Temperature massime in lieve o moderato calo. Venti da deboli a moderati settentrionali od orientali.

