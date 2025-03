Previsioni meteo Milano e Lombardia, rispunta il sole ma la pioggia è sempre in agguato. Ecco quando e dove

Milano, 16 marzo 2025 - La pioggia e il cielo bigio dovrebbe essere alle nostre spalle, almeno per qualche giorno con condizioni più tipiche delle primavera.

Da lunedì infatti “l'avvicinamento di una circolazione anticiclonica dalle Isole Britanniche - spiegano gli esperti di Arpa Lombardia - porterà condizioni più stabili associate a flussi secchi da nord, con tempo sereno o poco nuvoloso e precipitazioni quasi assenti”.

In sostanza si annuncia una settimana con temperature minime e massime in aumento anche se non sono escludibili nevicate oltre i mille metri e piogge localizzate.

Condizione che potrebbe cambiare nel prossimo week-end con il ritorno della pioggia su gran parte della Lombardia ma in questo caso si tratta di previsioni a lungo termine da verificare nei prossimi giorni.

Lunedì 17 marzo 2025

Da poco nuvoloso a velato. Precipitazioni assenti fino al pomeriggio, poi deboli sparse sui settori orientali e centro-settentrionali. Temperature minime in calo, massime in aumento..

Martedì 18 marzo 2025

Nuvolosità variabile, più consistente sui rilievi, con possibili precipitazioni residue nella notte. Venti deboli o moderati su pianura e Appennino in attenuazione durante la giornata. Temperature in calo.

Mercoledì 19 marzo 2025