Meteo, arriva la perturbazione da Sud Est. Milano e Lombardia verso piogge anche forti

Milano – Tempo ancora incerto fino al fine settimana. A Milano e in Lombardia prosegue il periodo instabile e a tratti piovoso. Secondo Meteo3B, piogge e rovesci saranno nuovamente probabili, ad intermittenza, da oggi e nella seconda parte della settimana quando un nuovo profondo vortice depressionario sull’Italia potrà portare anche una fase di marcato maltempo su alcune regioni. Il contesto climatico si mantiene fresco con valori anche sotto le medie stagionali; il caldo estivo rimane infatti ancora ben lontano dall’Italia. Rimanete aggiornati su sito e app per ulteriori dettagli per i prossimi giorni. A Milano oggi cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi pomeridiane associate a deboli piogge e schiarite la sera: sono previsti 0.9mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2359m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente. In Lombardia la pressione cede rapidamente determinando un peggioramento pomeridiano, con debole piogge in esaurimento però entro fine giornata. Nello specifico su basse pianure occidentali, pedemontane-alte pianure e Prealpi occidentali nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio, in assorbimento in serata; sulle basse pianure orientali cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana; sulle Orobie cieli molto nuvolosi con deboli piovaschi pomeridiani. In serata schiarisce; sulle Prealpi orientali cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. Schiarite in serata; sulle Alpi Retiche cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in intensificazione e in rotazione a occidentali; Zero termico nell’intorno di 2150 metri. Ma come evolverà la situazione in Lombardia? Prosegue il periodo instabile, con di fatto assenza di alte pressioni. Oggi in particolare risalirà una perturbazione da Sudest, collegata ad un profondo ciclone attivo al Centrosud, con nubi in aumento e nuove piogge specie sui settori orientali della Regione. Seguirà appunto un periodo ancora piuttosto instabile che si protrarrà fino a venerdì con nubi irregolari associate a locali acquazzoni e temporali, soprattutto a ridosso dei rilievi, pur alternati a momenti asciutti e più soleggiati. Probabile poi una fase piuttosto ‘uggiosa’ proprio in concomitanza del prossimo weekend, da confermare. Non farà caldo, anzi a tratti le temperature si manterranno ancora sotto le medie del periodo.