Il Mantova deve dare tutto per la battere la Juventus dei giovani

I biancorossi sono reduci da tre sconfitte consecutive (dalla pagina Facebook Mantova 1911)

Mantova, 25 marzo 2023 – Domani (fischio d’inizio alle 14.30) il Mantova deve dare tutto per battere la talentuosa Juventus Next Gen. È questo l’unico risultato che può consentire alla squadra di mister Mandorlini di continuare a sperare di uscire dai play out. Prima di un appuntamento tanto importante il tecnico biancorosso indica ai suoi giocatori alcuni aspetti assolutamente da non sbagliare. Sarà fondamentale l’approccio con il quale il Mantova comincerà la sfida del “Martelli”. Un atteggiamento che dovrà essere caratterizzato dalla massima concentrazione dall’inizio alla fine, senza il minimo calo di tensione.

C’è però un altro punto che i biancorossi, a differenza delle ultime tre partite che hanno portato altrettante sconfitte, non dovranno affatto mancare ed è quello relativo agli errori. Ingenuità, anche personali, che finiscono per vanificare tutto quello di buono che pure viene costruito, con la sgradevole conseguenza di lasciare a mani vuote la compagine virgiliana al di là dei suoi effettivi demeriti. A rendere ancora più complicato il compito che il Mantova dovrà condurre a termine in questa partita della verità ci sono altri due elementi da tenere in considerazione, visto che, da una parte, i giovani bianconeri guidati da Massimo Brambilla, ex di turno, dispongono di qualità notevoli e sono in grado di centrare qualsiasi risultato, anche contro la rivale più accreditata.

Agli juventini fa difetto la continuità ed è proprio su questo tasto che possono e devono insistere i virgiliani, i quali, dal canto loro, si presentano a questo esame da superare con tre punti sonanti in condizioni ancora una volta precarie. Gerbaudo e Ghilardi saranno assenti perché squalificati e Pedone, Ejjaki e Pinton per infortunio. Mister Mandorlini riavrà a disposizione dopo il turno di stop imposto dal giudice sportivo Iotti e Messori, ma deve fare i conti con le condizioni non ottimali di Guccione e Fazzi. Il tutto per una situazione che rende difficile “allestire” la formazione che dovrà dare tutto (e di più) per battere la Juventus Next Gen, perché domani, come ha ricordato lo stesso Mandorlini, l’unica cosa che conta sarà riuscire a vincere. Questo è l'unico rimedio contro tutti i mali.

Probabili formazioni:



Mantova (4-3-3): Chiorra; Matteucci (Fazzi), Padella, Iotti (Panizzi), Ceresoli (Silvestro); De Francesco (Messori/Conti), Pierobon, Procaccio; D’Orazio (Guccione), Bocalon, Mensah. All: Mandorlini.

Juventus Next Gen (3-4-1-2): Raina; Poli, Riccio, Huijsen; Nonge Boende (Savona), Sersanti (Muharemovic), Besaggio, Compagnon; Bonetti; Cudrig, Cerri (De Graca). All: Brambilla.