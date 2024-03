Adidas apre a Mantova un maxi-centro logistico: in arrivo 700 posti di lavoro

Mantova – Sono 700 le persone cercate dal gruppo della logistica e dei trasporti Kuehne+Nagel, con il supporto di Manpower, per l’Adidas campus south di Mantova, il nuovo centro logistico da 130.000 metri quadri, che da quest'anno diventerà il punto di riferimento per negozi, rivenditori ed e-commerce Adidas in 19 Paesi fra sud ed est Europa.

Lo rende noto un comunicato, nel quale si afferma che “l'alto livello di automazione dell'Adidas campus south consente di rompere schemi e luoghi comuni sul mondo della logistica, alleggerendo i carichi di lavoro e rendendo le mansioni alla portata di tutti: donne e uomini, giovani e adulti, con o senza esperienza, provenienti da tutta Italia”. Secondo la nota, “le persone selezionate lavoreranno all'interno del centro che, oltre ad adottare le ultime tecnologie in ambito automazione, è in linea con la visione di Kuehne+Nagel in termini di attenzione alla sostenibilità. Il polo di Mantova, infatti, utilizzerà energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili, illuminazione a Led, processi per il monitoraggio della CO2, servizi di mobilità ecologici per raggiungere il campus e soluzioni di packaging sostenibile, con l'obiettivo di ridurre il consumo di risorse e azzerare le emissioni di anidride carbonica, garantendo al contempo elevate prestazioni operative”.