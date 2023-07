Mantova Summer Festival 2023: quando, orari, cantanti e biglietti. Tutte le informazioni

Mantova, 8 luglio 2023 – Tutto pronto per il Mantova Summer Festival con la sua doppia anima: a luglio i grandi della musica italiana e internazionale in piazza Sordello e, a partire da fine agosto, accende la sua dimensione più intima ed emozionante all'Esedra di Palazzo Te. Ecco il calendario di tutti gli appuntamenti dall’11 luglio al 3 settembre con inizio alle 21.

11 LUGLIO

Il primo nome che impreziosirà l'estate di una delle piazze più celebrate d'Italia è Sting, atteso per l'11 di luglio. L'artista, considerato fra i più distintivi e influenti al mondo, è pronto a fare ritorno nel Bel Paese, per elettrizzare il proprio pubblico con tre meravigliosi concerti il primo dei quali proprio a Mantova. Il cantautore e polistrumentista britannico, porterà sul palco "My Songs": uno spettacolo dinamico ed emozionante che si concentra sulle canzoni più amate scritte dall'artista durante la sua prolifica carriera come solista e frontman dei Police, costellata di successi e premi tra cui 17 Grammy Awards. Durante il tour, Sting suonerà come sempre accompagnato dalla sua band. Special guest in apertura: Joe Sumner.

12 LUGLIO

Il 12 luglio arriveranno i Baustelle con Elvis Tour, che prende il nome dall'ultimo disco della formazione italiana che fin dall'album di esordio si è distinta nel panorama musicale per aver raccontato la contemporaneità con un linguaggio rivoluzionario, diretto, profondo e con sonorità volutamente vintage, dando inizio ad una vera e propria tendenza.

In occasione del concerto dei Baustelle a Mantova, che prevede posti a sedere, Shining Production supporta Fondazione Marcegaglia e il suo impegno nel progetto Cav di Mantova a sostegno delle donne vittime di violenza domestica. Per ogni biglietto acquistato verrà fatta una donazione di € 1 destinata ai progetti della Fondazione Marcegaglia per l'autonomia delle donne.

13 LUGLIO

Altro ospite internazionale in arrivo il 13 luglio. Saranno i Sigur rós, una delle band islandesi di maggior successo di tutti i tempi, ad avvolgere il pubblico di piazza Sordello con le loro sonorità e atmosfere.

14 LUGLIO

È già sold out il concerto degli Onerepublic del 14 di luglio, la band dei record che ha collezionato oltre 38 miliardi di stream e 20 dischi di platino in Italia.

15 LUGLIO

A chiudere gli appuntamenti in Piazza Sordello, il 15 luglio, uno dei più acclamati artisti italiani degli ultimi anni: Fabri Fibra porta a Mantova il suo nuovo tour estivo che segue il successo dello scorso anno, segnato dal ritorno discografico con l'album "Caos" (certificato doppio Platino) e il successivo tour. Durante questa nuova serie di live, Fabri Fibra e il suo "fidato" DJ Double S avranno modo di presentare al pubblico una scaletta che da una parte non lascerà fuori i successi che hanno segnato la ventennale carriera del rapper italiano ("Applausi per Fibra", "Pamplona" e "Tranne te", per citarne alcuni) e dall'altra accoglieranno i brani che hanno segnato l'ultimo fortunato anno dell'artista della parola, brani come "Propaganda" (singolo Doppio Platino), "Stelle" (certificato Oro) e "Caos" (Platino) tratti dall'ultimo album che si intitola proprio come il singolo con Madame e Lazza "Caos".

31 AGOSTO

A partire dalla fine di agosto si cambia location e il palco sarà allestito sullo sfondo esclusivo dell'Esedra di Palazzo Te per appuntamenti con la musica e gli spettacoli dal vivo immersi in un'atmosfera unica. Uno spettacolo nello spettacolo, che negli anni si è attestato fra i più attesi della stagione estiva. Il palco situato nel giardino interno di uno dei palazzi più ricchi di fascino, storia, arte e cultura del nostro Paese, torna a illuminarsi di musica, colori ed emozioni in una cornice estremamente suggestiva che è propria dell'esedra. Il primo grande ospite atteso per il 31 di agosto è Enrico Brignano che dopo il grande successo di un travolgente tour tutto sold out, torna con "Ma... Diamoci del tu! Estate 2023".

1 SETTEMBRE

Il 1° settembre i Coma_cose tornano a Mantova a due anni dal sold out registrato all'arena di Campo Cano. Dopo la partecipazione a Sanremo 2023 e lo straordinario tour invernale nei club, interamente sold out - California e Fausto Lama tornano quest'estate per uno show unico, che propone i migliori brani del duo: dalle canzoni già culto di "Inverno Ticinese" fino ai brani sanremesi, "Fiamme Negli Occhi" e "L'Addio", passando per i recenti album "Un Meraviglioso Modo di Salvarsi", "Nostralgia"e "Hype aura".

2 SETTEMBRE

Il 2 settembre, grande attesa per Gianni Morandi e il GO Gianni GO! Estate 2023, la tournée che lo vedrà impegnato tutta l'estate con numerosi appuntamenti a cielo aperto nelle più suggestive venue d'Italia. Anche per la leg estiva Morandi ha pensato a una speciale scaletta, che mescola i grandi classici del suo repertorio alle tracce incluse nel nuovo progetto discografico Evviva, tra cui i brani frutto del fortunato sodalizio artistico con Jovanotti - L'Allegria, Apri Tutte Le Porte e Anna della porta accanto. Acclamato da un pubblico multigenerazionale, è pronto ad animare la calda stagione dei live regalando ancora una volta uno show ricco di emozioni indimenticabili.

3 SETTEMBRE

Il 3 settembre sarà il Maestro Stefano Bollani a incantare la platea del Mantova Summer Festival con le note del suo Piano Solo: un viaggio tra i tasti del pianoforte che si rinnova ogni sera. La musica di Stefano Bollani non conosce confini, sconfessa i generi musicali e si nutre di tutti quei momenti magici con artisti straordinari che il pianista ha incontrato sui palchi di tutto il mondo. Quando Bollani sale sul palco con il suo Piano Solo esiste una sola regola: rendere omaggio all'arte dell'improvvisazione grazie all'unione sempre nuova di tutte le note messe insieme in questi venti anni di Jam session. Ogni volta con un risultato diverso, eppur sempre incredibile.

L'accesso alla piazza, dopo i controlli di sicurezza, inizierà alle 18 circa da: - per chi arriva da nord (Verona, Brescia) o dal casello Mantova nord: ingresso via San Giorgio, recarsi presso info point Rigoletto per: acquisto biglietti / ritiro accrediti / ritiro pacchetti vip / ritiro biglietti prenotati / cambio nominativo – per chi arriva dal centro storico: volto di San Pietro disponibile come varco di accesso unicamente per gli acquirenti del settore parterre gold entro e non oltre le ore le 21.15 - ingresso riservato diversamente abili: piazza Pallone, con parcheggio riservato in via Rubens.

A tutela della pubblica incolumità, agli ingressi di piazza Sordello saranno disposti controlli effettuati dal personale di servizio e dalle forze dell’ordine. Non sarà possibile accedere all’area dello spettacolo con: bottiglie di vetro, lattine, bicchieri di vetro, bombolette, ombrelli, aste rigide, bandiere, selfie stick, utensili, fuochi d’artificio, armi, caschi integrali, valigie di dimensioni medio-grandi ed tutti gli altri oggetti atti ad offendere.

Parcheggi suggeriti: - Area “Boma” (Palazzetto dello Sport); - Strada Cipata (parcheggio Campo Canoa). Il parcheggio di area Boma e di Campo Canoa saranno collegati, mediante bus navetta gratuiti, con il centro città e con l’area limitrofa a piazza Sordello, con frequenza di 15 minuti circa, a partire dalle ore 17.00 e fino alle ore 01.00.

I bus navetta faranno capolinea in viale Mincio, nelle due fermate riservate agli autobus turistici.

Dalle 17 e fino a conclusione degli spettacoli (alle 24 circa), saranno chiuse al traffico le seguenti vie/piazze: – via San Giorgio; – piazza Sordello; – via Cairoli; – via Accademia, all’intersezione con piazza Dante Alighieri; – via Cavour, nel tratto compreso tra via Broletto e vicolo Nazione; – via Sant’Agnese; – vicolo Bonacolsi.

I biglietti per gli eventi di Piazza Sordello sono disponibili presso la biglietteria del Teatro Sociale di Mantova con i seguenti orari: martedì 10-13 giovedì 16-19 sabato 10-13 Tel. 0376/1590869 - [email protected]