Yana Malaiko, una giornata contro la violenza sulle donne

Castiglione delle Stiviere (Mantova) – Si terrà il 29 giugno a Misano di Gera d'Adda (Bergamo), al LidoZero4, la prima edizione del Premio Yana, organizzato da Y.A.N.A. (You Are Not Alone), l’associazione nata nel nome di Yana Malaiko, la ragazza ucraina che il 20 gennaio ha concluso tragicamente un viaggio nella vita durato solo 23 anni.

Per la morte di Yana l'ex fidanzato Dumitru Stratan, moldavo di 33 anni, è in carcere accusato di omicidio volontario premeditato e occultamento di cadavere. Y.A.N.A. è nata per la volontà di Oleksandr, il padre della giovane ucraina, con lo scopo di prevenire ogni forma di violenza sulle donne, oltre ad aiutare concretamente le vittime di violenza.

La giornata del 29 giugno verrà presentata da Rajae Bezzaz, giornalista d'inchiesta. I lavori si apriranno alle 17 con la canzone "Amore spezzato", composta e cantata da Stefano Orlandi, Cristian Besacchi e Stefano Luzzardi, tre cantautori di Castiglione delle Stiviere.

Interventi di Francesco Porrello, presidente di Y.A.N.A., e del vice presidente Oleksandr Malaiko. Alle 17.15 saluti istituzionali e ringraziamenti. Alle 17.30, sul tema "Tutti in campo contro la violenza", gli interventi di Isabella Tovaglieri ("I diritti delle Donne in Europa"), Alessia Sorgato, avvocato ("Quali responsabilità"?), Carmen Pugliese, magistrato ("Una risposta giudiziaria intelligente"), Angelo Lino Murtas, avvocato, legale della famiglia Malaiko, co-fondatore di Y.A.N.A. ("Denunciare le violenze o subirle in silenzio. Può esistere una terza via per uscirne?"), Ferdinando Mauro, avvocato ("Il reato di violenza domestica"), Giovanni Spoletti, criminologo ("Analisi scena del crimine"), Alessandro Politi, giornalista ("Il giornalismo come possibile soluzione"). Verranno premiati Isabella Tovaglieri, Alessandro Politi, Alessia Sorgato, Carmen Pugliese. Interverrà il gruppo folk ucraino Slov'Yanochky.