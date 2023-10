Mantova, tende un agguato all’ex ragazza e la prende per la gola: viene aiutato dall’attuale compagna

Ha aggredito l’ex convivente per strada con la complicità della sua attuale compagna. Per questo un uomo di 37 anni, con diversi precedenti, è stato arrestato lunedì scorso dalla polizia a Mantova. Pochi giorni prima, l’ex ragazza lo aveva denunciato per maltrattamenti.

Il trentasettenne ha aspettato che la donna uscisse con la macchina e le ha tagliato la strada con la sua auto, guidata dell’attuale compagna. A quel punto è sceso, si è avvicinato al finestrino dell’ex convivente e l’ha presa per la gola. Dopo l’aggressione l’uomo è fuggito ma lui e la compagna sono stati fermati poco dopo dalla polizia e lui è stato arrestato.

La donna è stata soccorsa e portata in ospedale, dove i medici le hanno rilevato ferite giudicate guaribili in dieci giorni.

La casa dell’aggressore, un italiano residente a Mantova con precedenti per spaccio, lesioni aggravate e rissa, è stata perquisita. All’interno, gli agenti hanno trovato trovato due pistole giocattolo ma senza il tappo rosso, una carabina ad aria compressa risultata rubata, un machete di 53 centimetri e un coltello a lama ricurva.

L'uomo è stato arrestato portato in carcere con le accuse di maltrattamenti in famiglia, lesioni e ricettazione e detenzione abusiva di armi. Dopo la convalida dell'arresto è stato scarcerato, ma dovrà osservare la misura cautelare dell'allontanamento dai luoghi frequentati dall'ex convivente.