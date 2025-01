Disturba i clienti di un bar, poi prende a calci e pugni i carabinieri: sedato e poi arrestato un 22enne

Sermide e Felonica (Mantova) – Disturba i clienti di un bar, poi anche il personale del locale. Infine prende a calci e pugni anche i carabinieri intervenuti per calmarlo. È stata una serata agitata, quella del 15 gennaio, a Sermide e Felonica, nel mantovano.

I carabinieri della stazione di Felonica Po, insieme alle pattuglie delle stazioni di Magnacavallo e Quistello, sono intervenuti dopo aver ricevuto una chiamata da un bar della zona. All’interno i militari hanno identificato e tranquillizzato un ragazzo, 22 anni marocchino irregolare nel territorio nazionale, che in precedenza aveva creato problemi sia agli avventori che al personale dell’esercizio pubblico. Durante le operazioni di contenimento, il 22enne ha aggredito i militari colpendoli con calci e pugni.

Immobilizzato, il giovane è stato trasportato all’ospedale Civile di Mantova per essere sedato. Dopo le sue dimissioni, è stato dichiarato in stato di arresto poiché ritenuto responsabile dei reati di resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato trattenuto nella camera di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo. La successiva udienza per direttissima ha visto la convalida dell’arresto e la remissione in libertà del 22enne con l’obbligo della presentazione alla polizia giudiziaria.