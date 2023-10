Sabbioneta, tenta di estorcere denaro a ragazzino con la scusa della droga: 18enne arrestato in flagranza

Sabbioneta (Mantova), 19 ottobre 2023 – Hanno minacciato di picchiarlo se non avesse restituito i soldi per una presunta cessione di stupefacente. Dopo ripetute intimidazioni, sia sui sociale che di presenza, temendo per la proprio incolumità la vittima, un ragazzino di 15 anni, ha deciso di raccontare tutto ai genitori e, con loro, di recarsi nella vicina stazione dei carabinieri di Sabbioneta, nel Mantovano, per presentare querela contro alcuni ragazzi.

Per incastrare gli estorsori, i carabinieri hanno quindi organizzato una “consegna controllata” della somma di denaro richiesta. E così sabato sera è stato predisposto un servizio di osservazione durante la fiera in corso nel centro di Sabbioneta. Qui la vittima è stata raggiunta da uno dei giovani che gli aveva chiesto il denaro e che, con modi intimidatori si è fatto consegnare i soldi.

A quel punto sono entrati in azione i carabinieri che hanno bloccato un 18enne del Cremonese con i soldi appena ricevuti in tasca. Il fermato è stato condotto presso il Comando Compagnia Carabinieri di Viadana e al termine degli accertamenti investigativi, è stato dichiarato in stato di arresto per il reato di estorsione.

Martedì mattina il provvedimento restrittivo è stato convalidato dal gip del Tribunale di Mantova che ha disposto nei confronti dell’indagato il divieto di avvicinamento alla vittima e il divieto di dimora nella provincia di Mantova