Rissa tra giovani finisce a coltellate, 19enne ferito nel Mantovano

Castel Goffredo (Mantova), 23 luglio 2023 - Aggressione la notte scorsa nel Mantovano. È finita a coltellate una rissa tra giovani scoppiata intorno all'1.30 in un locale di Castel Goffredo. Ad avere la peggio è stato un 19enne italiano di Bagnolo San Vito che è rimasto ferito a una gamba con una coltellata inferta da un 18enne magrebino.

Il 19enne è stato portato all'ospedale di Castiglione delle Stiviere. Le sue condizioni non sono gravi, tanto che dopo le medicazioni necessarie, i sanitari lo hanno dimesso. L’aggressore, 18enne extracomunitario, è stato denunciato per lesioni. Sui motivi che hanno scatenato la rissa indagano i carabinieri. I militari dell’arma dovranno anche ricostruire come l’aggressore si sia procurato il coltello, se lo avesse con sé e se tra i due ci fossero precedenti “ruggini”.