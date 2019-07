Mantova, 20 luglio 2019 - La regina di bellezza a Mantova è Rebecca Puci, 21 anni, capelli neri e occhi marroni. Rebecca ha vinto Miss Mantova by Miss Italia alla discoteca Mascara. Nella rinomata e sempre affollata discoteca alla periferia del capoluogo virgiliano la splendida Rebecca ha preceduto in classifica la milanese Alessia Pasqualon, 22 anni, di Cassina de’ Pecchi, amante del ballo. Terza si è classificata la dolcissima Elisa Felicità, 18, studentessa liceale di Varese, quarta Michela Baccolo, 22, bresciana di Polpenazze, quinta Alessia Mora, 21, di Bergamo, studentessa di economia.

Rebecca Puci si era già assicurata la qualificazione alle finali regionali vincendo la selezione di base “Miss Miluna” a Mantova il 18 maggio. “Mi sono rimessa in gioco per conquistare Miss Mantova, il titolo principale nella mia città”, ha spiegato Rebecca, che nella città virgiliana vive con mamma Barbara e papà Gianni. L’organizzatrice delle selezioni lombarde di Miss Italia, Alessandra Riva, considerando che la vincitrice già aveva il pass per le finali regionali ha promosso le ragazze che al Mascara si sono classificate fino alla quinta posizione. Per il momento è rimasta esclusa dalle finali regionali Martina Menesatti, 22, di Sondrio, sesta classificata ieri. Martina avrà la possibilità di qualificarsi alle regionali gareggiando sabato 27 luglio a Selvino.

Per il Mascara s’è trattato della terza selezione di Miss Italia nel 2019: è il più fedele tra i comitati di tappa di Alessandra Riva. A Miss Mantova hanno partecipato 22 concorrenti e la fase clou è stata naturalmente quella del gran ballo in bikini. “Devo ringraziare il mio fidanzato, Sebastian: è lui che mi ha iscritta, a mia insaputa, a Miss Italia e adesso, al termine della mia prima partecipazione ad una selezione sono qui a festeggiare il passaggio alle regionali”, ha esclamato Alessia Pasqualon, bionda abile anche come make-up artist. Elisa Felicità ha un cognome che è tutto un programma: “Sono felicissima per questa qualificazione alle regionali –ha detto Elisa, statura 1, 73, occhi e capelli castani –anche perché sono maggiorenne dal 15 luglio. Essere tra le più giovani partecipanti al concorso e ottenere un risultato importante dà una carica enorme”. Elisa vive con mamma Roberta, papà Massimo e ha un sogno: “Spero di imitare artisticamente Anna Valle che dopo il trionfo in Miss Italia 1995 è diventata una grande attrice”.

La quarta classificata ha commosso il pubblico: “Lavoro alle Poste Italiane – ha dichiarato Michela Baccolo -, ho una bambina di due anni e mezzo e ho rinunciato a tante cose per mia figlia. Rinuncerei a tante altre per l’amore che provo per lei. Mi sono iscritta a Miss Italia perché una volta tanto voglio fare anch’io la ragazza di 22 anni”.

Oltre a “Miss Mantova”, la discoteca di cui è proprietaria Carmen Venerandi ha ospitato anche la gara delle mascotte che a Miss Italia potranno partecipare dal prossimo anno. Le ragazze nate tra il 26 agosto 2001 e 26 agosto 2002 al Mascara hanno gareggiato in costume azzurro e il titolo Miss Mascotte Mantova l’ha vinto la bionda Erin Braida, bionda con occhi azzurri. Abita a Pegognaga, pertanto ha trionfato una mantovana anche fra le babies; seconde si sono classificate a pari merito la milanese Alessia Bervicato di Segrate e la bergamasca Federica Tomasoni di Romano di Lombardia. Erin, Alessia e Federica potranno disputare la finale regionale a loro riservata a Selvino sempre sabato prossimo.