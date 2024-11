Ragazzo disabile cremonese picchiato da un ultrà del Mantova: “Riempito di pugni senza motivo”

Un ragazzo con disabilità di Cremona è stato picchiato da un ultrà del Mantova nei pressi dello stadio Martelli, poco prima della partita tra la squadra biancorossa e la Cremonese di sabato pomeriggio, valida il campionato di Serie B. Il giovane, nello spettro dell’autismo, fortunatamente non ha gravi lesioni e se l’è cavata con qualche escoriazione al volto, ma poteva finire peggio, dato che portava gli occhiali.

“L’ho sentito questa mattina e sta bene, ha un temperamento forte e sta superando quella brutta esperienza”, ha detto Luca Rivaroli, presidente dell'associazione Marcotti Osvaldo di Cingia de’ Botti che sabato, con altri tre educatori, stava accompagnando un gruppo di ragazzi disabili allo stadio per il progetto di inclusione che sta portando avanti da tempo.

Il ragazzo, che risiede in un istituto di Sospiro, è stato aggredito mentre era insieme alla comitiva. “Questa persona di mezza età – racconta Lorenzo Cerioli di Cremona, uno degli educatori – ci ha chiesto da dove venissimo e che cosa avessimo nella valigia. Quando gli abbiamo detto che eravamo un gruppo di ragazzi disabili cremonesi che doveva fare la radiocronaca della partita, ha rovesciato la birra che aveva in mano addosso al nostro amico e poi lo ha preso a pugni, per poi fuggire prima che arrivasse la Polizia. I nostri ragazzi erano atterriti, tant'è che siamo poi andati a casa senza assistere alla partita”.