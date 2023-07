Mantova, ragazzi dispersi nel Po: riprese le ricerche ma le speranze sono poche

Mantova – Sono riprese venerdì mattina le ricerche di due ragazzi, dispersi nel Po dal tardo pomeriggio di giovedì mentre facevano il bagno nelle acque del fiume a Borgo Mantovano nei pressi del lido di Revere. In azione i vigili del fuoco.

"Entrambi dovrebbero essere di origine marocchina", ha scritto su facebook Alberto Borsari, sindaco della cittadina in provincia di Mantova. Le ricerche, condotte da vigili del fuoco e carabinieri erano state sospese col buio. I due si trovavano con un gruppo di amici, probabilmente tutti clandestini.

“A quanto ho saputo - ha detto il sindaco - il gruppo di ragazzi, tutti giovani, era formato da otto persone. Da quanto è stato ricostruito sembra che uno dei ragazzi si sia tuffato in acqua e poi sarebbe sparito. L'amico avrebbe tentato di aiutarlo ma anche lui è stato inghiottito dai flutti. Uno dei ragazzi sarebbe poco più che ventenne mentre l'altro non è ancora stato possibile identificarlo, ma sarebbe più grande, forse è un 30enne. Il Po non perdona - dice Borsari - La corrente avrà ormai trascinato i corpi lontano”. Nessuno degli amici si sarebbe accorto di quanto stava succedendo tanto che quando sono usciti dall'acqua avevano riscontrato solo la mancanza di uno di loro, mentre l'assenza del secondo è stata notata solo successivamente.